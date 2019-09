Češi mají v DNA kreativnost. Vrací se na špičku Evropy, řekl Babiš po projevu v OSN

"Hlavně jsem mluvil o České republice, protože my se máme čím pochlubit. Samozřejmě jsem připomněl, že slavíme 30 let svobody a demokracie, že máme na co navazovat, na první republiku, že Češi jsou kreativní, velice inovativní národ, že máme tu DNA," řekl premiér Andrej Babiš.

"Česká republika se vrací tam, kde byla, na špičku Evropy, a že my jsme připraveni pomoci Evropě, aby byla silnější, aby spolupracovala a aby řešila problémy, které nás čekají," uvedl premiér o hlavním bodu své řeči. "Myslím, že bylo důležité hlavně sdělit světu, že jsme na tom velice dobře, že se nám daří," doplnil.

zdroj: YouTube

V další části projevu se věnoval Evropě. "Jsem přesvědčen, že Česká republika a visegrádská čtyřka skutečně můžeme hrát důležitou roli v Evropě," uvedl k regionálnímu uskupení Česka, Slovenska, Polska a Maďarska.

Pokud jde o Evropu, připomenul, že ji americký prezident Donald Trump během projevu v OSN vůbec nezmínil. "Slovo Evropa tam nepadlo a já jsem mu to i řekl, když jsme byli na recepci, ale to bylo jen pár vět," dodal k úterní recepci, kterou na okraj Valného shromáždění OSN hostil Trump. Babiš by chtěl, aby EU dojednala s USA vzájemně výhodou obchodní dohodu, kterou už Trump slíbil Británii, až z unie odejde.

Babiš také poznamenal, že projev trénoval a dal si na něm záležet. "Já jsem si nastudoval projevy jiných státníků z minulých shromáždění OSN," dodal.