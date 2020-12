Biden a Pence se dají očkovat veřejně, chtějí tak posílit důvěru veřejnosti ve vakcínu

Ve Spojených státech v pondělí začali mimo klinické testy podávat vakcínu od firem Pfizer a BioNtech, kterou o tři dny dříve schválil pro nouzové použití americký Úřad pro kontrolu léčiv (FDA). Prvními příjemci byli zdravotníci, ve středu podle amerických médií začalo očkování v některých domovech pro seniory.

"V pátek 18. prosince veřejně dostanou vakcínu na covid-19 viceprezident Mike Pence a druhá dáma Karen Penceová aby propagovali bezpečnost a účinnost vakcíny a budovali důvěru u amerického lidu," oznámil úřad viceprezidenta.

It’s official: ⁦@VP⁩ to receive coronavirus vaccine during a public appearance on Friday — making him the highest ranking US official to do so pic.twitter.com/10JQZ16Rqe