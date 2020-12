Biden brání svého syna. Vyšetřování údajných daňových podvodů pokládá za nečistou hru

"Neznepokojují mě žádná obvinění, která jsou proti němu vznesena. Využívají to k útokům na mě," řekl Biden v úryvku z rozhovoru s moderátorem Stephenem Colbertem, který ve čtvrtek zveřejnila televize CBS. "Myslím, že je to svým způsobem nečistá hra," odpověděl na otázku, jak se cítí ohledně toho, že je vyšetřování jeho syna používáno jako "obušek" proti němu.

"Nemám nic společného s případným stíháním Huntera Bidena, nebo Bidenovy rodiny. Jsou to jen další falešné zprávy," napsal ve čtvrtek na twitteru Trump. Ten přitom čelil na začátku letošního roku ústavní žalobě kvůli obviněním z toho, že tlačil na Ukrajinu, aby zahájila vyšetřování činnosti Joea a Huntera Bidenových. Trumpa nakonec osvobodil Senát, v němž mají převahu jeho republikánští spolustraníci.

I have NOTHING to do with the potential prosecution of Hunter Biden, or the Biden family. It is just more Fake News. Actually, I find it very sad to watch!