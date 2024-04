Joe Biden učinil rozhodnutí v rámci americké pomoci Ukrajině

Návrh zákona poskytuje 60,8 miliardy dolarů. Prostředky na vojenskou a ekonomickou podporu Ukrajiny, na vyzbrojení Izraele a humanitární pomoc pro Palestince, na nákup zbraní pro Tchaj-wan a posílení bezpečnosti v indo-pacifické oblasti.

„Podporujeme nyní Ukrajinu, aby zabránila Vladimiru Putinovi zatáhnout v budoucnu Spojené státy do války v Evropě,“ řekl Joe Biden během projevu po podpisu zákona. Toto je velký den pro světový mír. Vím, že Ukrajina má vůli vyhrát, dodal, cituje ho agentura Reuters.

Dodal, že nyní udělá vše pro to, aby se balíček pomoci dostal co nejdříve do Kyjeva. Musíme jednat rychle - zdůraznil. Oznámil také, že „doslova během několika hodin“ začnou USA posílat zařízení na Ukrajinu.

Návrh zákona navíc obsahuje řadu pravomocí uvalit další sankce na Írán a Rusko, ustanovení opravňující prezidenta přidělit zmrazená ruská aktiva (4–5 miliard dolarů) na pomoc Ukrajině a zákon, který má čínského vlastníka TikTok donutit prodat aplikaci do 12 měsíců.

V horní komoře Kongresu USA (Senátu) hlasovalo 79 senátorů ve prospěch návrhu zákona a 18 bylo proti. Mezi odpůrci byli tři demokraté kritičtí k Izraeli a 15 republikánů, kteří požadovali začlenění omezení migrace do návrhu zákona.