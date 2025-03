Katastrofální chyba Kyjeva. Porošenko promluvil o setkání Zelenského s Trumpem

V Porošenkově kyjevské kanceláři visí velký plakát, na němž si podává ruku s Donaldem Trumpem z doby, kdy byl Porošenko ukrajinským prezidentem a Trump poprvé v čele USA. Nad jeho pracovním stolem se pak nachází certifikát podepsaný tehdejším americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem z roku 2018, ve kterém USA slibují neuznat anexi Krymu.

Tyto časy jsou však pryč. Jakmile Trump zahájil svůj druhý mandát, začaly jeho vyjednávací týmy zvažovat možné ústupky vůči Moskvě, včetně Krymu. Místo přátelských gest se nyní Trump snaží dotlačit Ukrajinu ke kompromisům.

Porošenko označil nedávné setkání Trumpa a Zelenského v Bílém domě za „katastrofální chybu“ ukrajinské strany. Podle něj se Zelenského tým dopustil zásadního přešlapu, když prezidenta dostatečně nepřipravil na Trumpovu osobnost. „Není to Biden. Není to člověk hodnot. Je to obchodník. A pokud od něj něco potřebujete, musíte s tím počítat,“ řekl Porošenko v rozhovoru pro The Guardian.

Od začátku ruské invaze v únoru 2022 byl Porošenko ve své kritice Zelenského zdrženlivý, aby neoslaboval jednotu země. Nedávné sankce, které na něj ukrajinská vláda uvalila, jej však přiměly promluvit. „Bylo to čistě politické rozhodnutí Zelenského – bez soudu, bez právního odůvodnění, bez vysvětlení,“ tvrdí Porošenko.

V době, kdy Trump a jeho spojenci obviňují Zelenského z autoritářství a požadují nové volby, přichází Porošenkova kritika ve velmi choulostivé chvíli. Přestože většina politických analytiků označuje Trumpovy výroky o „ukrajinské diktatuře“ za absurdní, připouští, že Zelenského vláda stále více koncentruje moc. Sankce proti Porošenkovi tak podle nich mají politický podtext.

Porošenko sice odmítá tvrzení, že by Zelenský byl diktátor, nicméně varuje, že ho jeho kroky k tomuto směru vedou: „Ukrajina je slabá bez jednoty a Putin se tuto situaci pokusí využít k destabilizaci země,“ uvedl.

Porošenko, podnikatel v cukrářském průmyslu, se stal prezidentem po revoluci na Majdanu v roce 2014. V roce 2019 ale drtivě prohrál s Volodymyrem Zelenským, který tehdy získal popularitu jako herec v satirickém seriálu o prezidentovi. „Jsem výsledkem vašich chyb,“ řekl mu tehdy Zelenskyj během televizní debaty na stadionu.

Mezi oběma politiky od té doby panuje silná antipatie. V roce 2021 byl Porošenko obviněn z vlastizrady kvůli údajnému obchodování s proruskými separatisty v Donbasu, což jeho příznivci označují za politickou perzekuci. Po ruské invazi v roce 2022 oba politici dočasně zakopali válečnou sekeru a Porošenko veřejně podpořil Zelenského jako prezidenta v časech krize.

Minulý měsíc však vláda uvalila sankce na Porošenka a další oligarchy, čímž zablokovala jejich majetek. Podle exprezidenta jde o snahu zabránit mu kandidovat v budoucích volbách. „Je to pokus vyčistit politickou scénu. Nemohu si založit účet pro volební kampaň, což znamená, že mě chtějí z voleb vyřadit,“ tvrdí.

Podle serveru Politico se Porošenko setkal s několika členy Trumpova týmu, pravděpodobně v souvislosti s tlakem na rychlé uspořádání voleb. Když byl dotázán na detaily, uvedl pouze: „Mnoho členů, někteří veřejně.“ Přiznal schůzku s Michaelem Waltzem, poradcem pro národní bezpečnost, před jeho oficiálním jmenováním do funkce.

„Bylo to velmi pozitivní setkání, jehož cílem bylo vysvětlit současnou situaci na Ukrajině, nejen politickou,“ řekl Porošenko. Zároveň zdůraznil, že během války volby pořádat nelze, ale jakmile konflikt skončí, měla by být vyhlášena kampaň.

Přestože průzkumy naznačují, že Porošenko má malou šanci na znovuzvolení, stále si drží určitou podporu a pravidelně se umisťuje na třetím místě za Zelenským a bývalým vrchním velitelem armády Valerijem Zalužným. Ten je pro mnohé favoritem budoucích voleb, i když zatím neoznámil, zda bude kandidovat.

Analytici se domnívají, že zmrazení Porošenkova majetku může být i pokusem zabránit mu financovat jiného kandidáta. „Nemyslím si, že by se lidé najednou začali znovu zamilovávat do Porošenka. Ale jde o varování ostatním. Dnes je to Porošenko, zítra to může být kdokoliv jiný z velkého byznysu,“ řekl analytik Volodymyr Fesenko.

Zelenského poradce Mychajlo Podoljak odmítl, že by sankce měly politickou motivaci. Podle něj jde pouze o opatření, které má zabránit oligarchům ve vyvádění majetku ze země. „Týká se to velkého počtu oligarchů. Sankce omezují možnost přesunu jejich prostředků z Ukrajiny. To je vše. Vyšetřování pokračuje a v případě Porošenka běží už několik let. Věřím, že soud brzy vše objasní,“ uvedl Podoljak.