Moment, který může otočit sérii. Sudí uznali gól Hradce proti Boleslavi po odpískání

Vraťme se do čtvrtka minulého týdne, kdy byl na programu třetí duel čtvrtfinále extraligového play-off mezi Mladou Boleslaví a Hradcem Králové. Plynul poklidně za stavu 3:2 pro Středočechy k závěrečné siréně a vypadalo to, že už se nic zásadního nestane. Jenže tři a půl minuty před koncem základní hrací doby hostující David Šťastný vyšťoural kotouč, který byl už kdesi mezi nohama zasahujícího brankáře Dominika Furcha, a následně ho poslal za brankovou čáru. Stalo se tak však už po odpískání a tedy přerušení hry. Z logiky věci tak domácí přestali hrát. Sudí po následném přezkoumání u videa k překvapení všech branku uznali.

Oba sudí následně svůj verdikt vysvětlili, jak je zvykem, oběma kapitánům. "Mně bylo řečeno, že když pan rozhodčí pískne, nemá to žádný vliv na hru, když nemá brankář puk pokrytý. Takže hra pokračovala, i když písknul, což jsem moc nepochopil," nechal se slyšet po zápase boleslavský kapitán Adam Jánošík s tím, že něco podobného během své kariéry ještě nezažil. "Sám jsem to nechápal. Když písknutí rozhodčího nemá vliv na hru, nemusíme tam pány rozhodčí mít," pokračoval.

Po zápase byl značně rozčilený a nebylo se mu co divit. "Dá se prohrát herně, že vás přehrají, ale nemám rád, když se prohraje takhle nefér," říkal dále Jánošík a pokračoval: "Všichni to slyšeli. Celý stadion slyšel, že se písklo, a po dvou sekundách se tam dorazí gól. Byli jsme úplně v klidu, ještě jsme to viděli na iPadu. Nebáli jsme se ničeho, chystali jsme se dokončit zápas, odbránit to. Vidíte. Něco je silnější než my."

Ani kouč Středočechů Richard Král nenašel pochopení nad verdiktem sudích. "Gól na 3:3 je za mě pořád naprosto nepochopitelný, protože si myslím, že v pravidlech je, že pokud rozhodčí zapíská, tak jestli hráč dopraví potom kotouč do brány, tak by neměl platit," řekl svůj pohled na věc a dodal: "Ale samozřejmě rozhodčí jsou asi kvalifikovanější a chytřejší, takže asi rozhodli správně. Nevím. Myslím si, že když by byla střela, Dominovi (Dominiku Furchovi) to propadlo, kotouč doklouzal do brány a rozhodčí to neviděl a písknul, tak se to asi uznává. To si myslím, že pravidlově je takhle. Pokud rozhodčí pískne, je hra přerušená, dopraví to hráč do brány, tak za mě ten gól nemůže být uznaný. Ale samozřejmě si myslím, že oni si to odůvodní, aby to bylo k jejich prospěchu. Na to jsme malí páni tady."

Navzdory svému rozčilení však možnost protestu viděl jako zbytečnou. "Co se s tím dá udělat... Zápas asi opakovat nebudeme, na to není čas. Oni si to nějak obhájí nebo dostanou šest set korun pokutu a pojedeme dál. Zítra budou pískat někde jinde a jim se nic nestane. Kdyby to bylo jak ve fotbale, tak dostane flastr na tři měsíce a bude klid. Anebo řeknou, že to bylo správné rozhodnutí. Já nevím, já se v tom fakt nevyznám, v těch pravidlech. Nebo myslím, že tady asi nikdo z nás se v tom nevyzná," řekl dále Král, který se nedivil frustrovanému gólmanovi Furchovi zvlášť po otočení skóre v prodloužení.

"Všichni hráči jsou frustrovaní, bylo vůbec těžké je poslední tři minuty připravit na tu power-play, že se s tím zápasem dá ještě něco dělat. Všichni cítili obrovskou křivdu. Máme celý den do zítřka na to se připravit a říct si k tomu něco. Půjdeme do toho odhodlaní a určitě ten zápas urveme," říkal ve čtvrtek, kdy ještě nevěděl, že v pátek opět vyhraje Hradec Králové 3:2 a vyrovná tak sérii na 2:2.

Svůj pohled na situaci podal po čtvrtečním zápase i střelec inkriminovaného gólu David Šťastný. "Oni někdy pískají rozhodčí, někdy fanoušci. Já jsem prostě viděl volný puk a byl to gól. Já jsem jel za rozhodčím, že už pískal, a on říkal, že to nevadí. Tak jsem si říkal, že je to teda gól, protože puk byl volný. Dostal jsem puk do strany a tlačil se do brány. Furchíno (Furch) to nějak chytl a já jsem udělal oblouk za bránu a viděl, že má puk mezi nohama a nemá ho přikrytý. Ten puk byl někde u kotníků a já jsem ho jenom vytáhl špičkou a dal gól. Pak se šli podívat a euforie. Gól. Víc asi nevím, co bych k tomu řekl. Já jsem viděl, že ten puk byl celou dobu volný, a jenom jsem ho vytáhl," vyprávěl Šťastný.

Pravidla gól po odpískání umožňují. Nebyl to ale tento případ

V pravidlech uznávaných i Mezinárodní hokejovou federací IIHF se uvádí, že gól po odpískání platí tehdy, pokud se puk do branky dostane po nepřetržité akci, což tato akce nepřetržitá nebyla, neboť jedna akce skončila zákrokem brankáře a druhá akce byla vyšťourání kotouče Davidem Šťastným. Podle manažera rozhodčích Vladimíra Pešiny to nebylo jediné pochybení od dvojice sudích Hradil-Mrkva, které k nešťastné situaci vedlo.

"První spočívalo v předčasně přerušené hře z důvodu špatného postavení hlavního rozhodčího Mrkvy. Další pak přišla při vyhodnocení situace po hvizdu, ať už přímo na ledě, kdy je nutné, aby rozhodčí učinil signál o vstřelení či nevstřelení gólu, nebo následně u videa, neboť právě z videa je zřetelné, že hvizd ovlivnil hráče bránícího týmu. Gól tedy nemohl být uznán ani podle pravidla umožňujícího ho vstřelit po přerušení hry," podal vysvětlení Pešina, který oba sudí potrestal vyškrtnutím z listiny do konce této sezóny s tím, že právě toto pravidlo nemohlo být v tomto případě uplatněno. "Z celého zmíněného řetězce chyb považujeme za klíčové předčasné přerušení hry a následné rozhodnutí pomocí videa. Rozhodčí zprvu nevyhodnotil pohyb hradeckého hráče směřujícího do brankoviště za pukem a hvizdem připravil hostující tým o možnost pokračovat v akci. Následný přezkum situace u videa pak neměl vést k uznání gólu – právě kvůli hvizdu rozhodčího a jeho vlivu na bránící hráče," zakončil Pešina.