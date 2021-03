Bidenova vláda se snaží zmírnit migrační vlnu jednáním i inzeráty

Americká vláda prezidenta Joea Biden zaplatila od ledna přes 17.000 rozhlasových šotů a inzerátů na sociálních sítích, aby zastavila migrační vlnu ze Střední Ameriky do USA. Informoval o tom v pondělí Bílý dům. V pondělí též odjela do Mexika americká vládní delegace, která má do čtvrtka jednat o řešení migrace posléze i v Guatemale. Vede ji Ricardo Zúňiga, nově jmenovaný zvláštní vyslanec Bidenovy vlády pro Salvador, Guatemalu a Honduras.