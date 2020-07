Brazílie hlásí dalších 42 tisíc infikovaných, 1300 zemřelých. Pandemie ohrožuje karneval v Riu

Největší latinskoamerická země s 210 miliony obyvateli nyní registruje od začátku pandemie již 1,926.824 pozitivních testů na koronavirus, v souvislosti s covidem-19 tam zemřelo celkem 74.133 lidí, informuje Reuters. Oba počty jsou druhé největší na celém světě, překonávají je jen Spojené státy.

Podle místních médií řeklo již nyní pět z 12 brazilských hlavních škol samby, že se za současných okolností nezúčastní tradičního karnevalu. Odmítli přitom i nabídku, že by se slavnosti o několik měsíců posunuly. "Bez vakcíny je nemožné organizovat karneval, ať bude jakéhokoliv data, v únoru či v červnu," řekl Fernando Fernandes, prezident jedné ze škol, který si podle agentury AFP přeje, aby se o zrušení karnevalu rozhodlo s předstihem a ne, aby jej zakázal soud na poslední chvíli.

Při karnevalu tancují a zpívají na ulicích tisíce lidí a další tisíce z celého světa se akce zúčastní jako diváci. "Jak to máme udělat? S rozestupem dvou metrů mezi tanečníky? Každý bude zpívat v roušce?" prohlásil Fernandes.

Ve státu Rio v posledních týdnech klesá každodenní počet nových obětí pandemie a místní úřady proto postupně uvolňují restriktivní opatření. Zatím se otevřely obchody a restaurace, školy však nadále zůstávají zavřené.

Dvě z dosud nejpokročilejších vyvíjených vakcín budou lékaři testovat také v Brazílii na tisících dobrovolníků. Podle těch nejoptimističtějších odhadů by se mohla účinnost nové látky prokázat do konce roku, plošné očkování by tak mohlo započnout začátkem příštího roku.