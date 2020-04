Bude Bolsonaro sesazen? Brazilský soudce povolil vyšetřování proti prezidentovi

Bolsonaro obvinění odmítl jako neopodstatněné, ale zažívá nejhorší politickou krizi od nástupu do funkce loni v lednu a ztratil cenné spojence, uvedla agentura Reuters.

Soudce José Celso de Mello ve svém rozhodnutí poskytl federální policii 60 dnů, aby vyslechla Mora, který si jako soudce získal popularitu jako bojovník proti korupci. Toto vyšetřování by mohlo otevřít cestu k Bolsonarově odvolání, poznamenala agentura AFP. Pokud se obvinění nepotvrdí, Moro může být stíhán za pomluvu, napsala agentura TASS.

"Prezident nemůže být zbaven trestní odpovědnosti za své činy, protože nikdo, ani šéf výkonné moci, nemůže stát nad ústavou a zákony republiky," uvedl soudce Mello.

Brazilský deník Folha de Sao Paulo v neděli napsal, že důvodem výměny šéfa federální policie mohlo být vyšetřování prezidentova syna Carlose Bolsonara. Ten je radním v Riu de Janeiro a policie ho podle deníku podezírá, že organizoval šíření falešných zpráv, které měly poškodit prezidentovy kritiky.

Vyšetřování přichází ve špatnou chvíli pro Bolsonara, který čelí kritice, že zlehčoval nebezpečí pandemie covidu-19. Nákaza už zabila více přes 4500 Brazilců a prakticky ochromila největší jihoamerickou ekonomiku.

Na základě výsledků policejního vyšetřování se státní zástupce bude muset rozhodnout, zda podá žalobu proti prezidentovi, anebo jeho bývalému ministrovi.

Obvinění prezidenta by musela schválit dolní komora parlamentu, než by začal proces u nejvyššího soudu. Ve sněmovně ale mají převahu Bolsonarovi stoupenci, a tak je nepravděpodobné, že by obvinění proti prezidentovi schválili, poznamenal Reuters.

Pokud by šéf státu přesto byl obžalován, jeho funkci by dočasně, na 180 dnů, převzal viceprezident Hamilton Mourão. Pokud by jej soud odsoudil, přišel by o nejvyšší úřad.

Průzkum uskutečněný v pondělí ukázal, že většina Brazilců věří v pravdivost Morových obvinění. Podle 46 procent by měl Bolsonaro odstoupit, 50 procent má opačný názor.