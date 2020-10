Další senátor USA má koronavirus, republikáni se dostávají do obtížné situace

Washingtonské politické kruhy podle všeho v posledních dnech zažívají vlastní epidemii covidu-19. Vše začalo ve čtvrtek zprávou o pozitivním nálezu u poradkyně amerického prezidenta Hope Hicksové. O několik hodin později ohlásila pozitivní test i samotná hlava státu Donald Trump, koronavirus byl odhalen rovněž u jeho manželky Melanie.

Seznam nakažených pak rozšířili mimo jiných také šéf Trumpova volebního štábu Bill Stepien, několik politických reportérů a dva republikánští senátoři: Thom Tillis a Mike Lee. Informuje o tom CNN.

Nyní k nim přibyl 65letý zástupce státu Wisconsin Johnson, který předsedá výboru pro vnitřní bezpečnost a vládní záležitosti. "Výsledek testu byl pozitivní. Senátor Johnson se cítí zdravý a nepociťuje příznaky. Zůstane v izolaci, dokud nedostane zelenou od svého lékaře," citovala televize CNN mluvčího Bena Voelkela.

Johnson na rozdíl od Tillise a Leeho minulou sobotu nebyl na ceremoniálu v Bílém domě, na kterém prezident Trump potvrdil nominaci Barrettové na členku nejvyššího soudu. Na akci s desítkami hostů se nedodržovaly zásady boje proti šíření koronaviru a od té doby se nákaza potvrdila nejméně u šesti účastníků. Soudkyně Barrettová ovšem v pátek oznámila, že výsledek jejího testu na virus SARS-CoV-2 byl negativní.

BREAKING: Sen. Ron Johnson has tested positive for the coronavirus, according to reports. He is the third Senate Republican to contract the virus, after Sen. Thom Tillis and Sen. Mike Lee announced their positive test results on Friday https://t.co/Zia1fAd0rW