Američané slavili nezávislost na cestách. Experti se bojí dalšího nárůstu případů

Analyzovaná data z 15 miliónu mobilních telefonů po celých Spojených státech ukázala, že lidé zvýšili svoji mobilitu mnohokrát více než na Memorial Day v květnu, kdy se USA teprve začínaly znovu otevírat. Po květnovém víkendu hospitalizace vzrostly nejméně ve 12 státech asi dva týdny poté. Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) uvedlo, že od poloviny dubna registrují neustále se zvyšující trendy v mobilitě, zejména v rekreačních lokalitách.

Nová analýza mobilních dat ukázala, že během oslav 4. července se na trase mezi deseti hlídanými ohnisky covid-19 pohyboval nejvyšší počet lidí od zrušení restrikcí v květnu. Analýzu poskytla společnost Cuebiq, soukromá společnost, kterou CDC využívá ke sledování pohybu obyvatel USA. Společnost získává data o poloze z mobilních aplikací, když lidé potvrdí možnost anonymního sledování údajů o poloze.

V obavách před šířením covid-19 některé státy musely oslavy zrušit. Kalifornie vyzvala města, aby byly zrušeny veškeré ohňostroje a v Miami ve státě Florida byly během víkendu 4.července zavřené parky a pláže.

„Kombinace cestování, opětovného otevření, v některých případech až příliš brzy, a lidí, kteří nedodržují preventivní pokyny vytvořila dokonalou bouři,“ uvedl Joshua Barocas, lékař infekčních nemocí v nemocnici v Bostonu pro CNN. Odborníci se shodují, že kvůli oslavám 4.července bude pravděpodobně registrován vysoký nárůst případů onemocnění covid-19.

„Někteří lidé jsou velmi zodpovědní, ale někteří bohužel ne,“ konstatovala Cassandra Salgadová, ředitelka divize infekčních chorob na Lékařské univerzitě v Jižní Karolíně, která sledovala rostoucí davy lidí ve městě Charleston. Podle jejích slov je Charleston nádherná turistická destinace, která má otevřené restaurace i bary. Do jaké míry bude mít dopad zvýšené mobility Američanů o víkendu 4.července na statistiky pozitivních případů, budou odborníci vědět až za několik týdnů. „Je to ještě brzy odhadnout, ale my budeme připraveni,“ dodala Salgadová.