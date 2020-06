Demokraté v Kongresu poklekli na počest George Floyda

Předsedkyně demokraty ovládané Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová má představit návrh reformy policie, která by podle demokratů měla pomoci ukončit policejní brutalitu a dohnat příslušníky pořádkových sil k odpovědnosti při překročení jejich pravomocí, napsala agentura AFP.

Pelosiová a nejvýše postavený demokrat v Senátu Chuck Schumer dnes společně asi s dvacítkou dalších zákonodárců poklekli na osm minut a 46 vteřin. To je doba, po níž podle videozáznamu klečel bělošský policista Derek Chauvin Flydovi na krku přes opakované volání zatýkaného, že nemůže dýchat. Akce se odehrála v sále věnovaném památce černošských otroků, kteří pracovali na stavbě Kapitolu, sídla amerického Kongresu.

Demokraté se dnes chystají představit návrh zákona, který by podle agentury AP zmírnil právní ochranu policistů, zřídil by celostátní databázi užití nepřiměřené síly pořádkovými silami nebo by zakázal používání škrtících chvatů při zatýkání. Podle členky Kongresu Karen Bassové se jedná o největší reformu svého druhu za poslední desetiletí. "Je čas, aby se v mnoha sborech změnila policejní kultura," řekla v neděli Bassová. "A věříme, že tato legislativa bude znamenat zásadní krok tímto směrem," dodala.

Světové agentury však dodávají, že osud zákona v horní komoře Kongresu ovládané republikány je nejistý. K tomu, aby vstoupil v platnost, by jej také musel podpořit prezident Donald Trump, který se sám nazval prezidentem zákona a pořádku a demokraty obvinil, že chtějí policisty zbavit živobytí. Volal rovněž po "dobře placených a efektivních pořádkových silách".