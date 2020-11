Do Bílého domu přivezli vánoční strom. Média to okomentovala nevybíravým titulkem

Trumpová na svém oficiálním účtu napsala, že doručení vánočního stromku do Bílého domu každý rok přináší ducha svátků. "Letošní strom bude i nadále přinášet radost těm, kteří budou procházet chodbami Bílého domu v této nejlepší části roku," uvedla. Strom doručili dva muži v rouškách, které první dáma za zvuku vánočních koled hraných vojenskou kapelou amerického námořnictva přivítala bez zakrytých úst a nosu. Krátce se před Bílým domem objevil také prezident Donald Trump.

Each year the arrival of the #WHChristmas tree brings a spirit of holiday warmth & tradition to the @WhiteHouse. This year’s tree will continue to bring joy to those who will pass through the halls of the White House during this most wonderful time of the year. pic.twitter.com/RVHkWtoaWo