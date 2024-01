Melania Trumpová truchlí. Zemřela její slovinská matka Amalija

"Amalija byla silná žena, vždy se chovala s grácií, vřele a důstojně. Byla zcela oddaná svému manželovi, dcerám a vnukovi. Bude nám nadmíru chybět a budeme i nadále ctít její odkaz," uvedla Trumpová na sociální síti X. Poradce kampaně Donalda Trumpa potvrdil smutnou zprávu televizi CNN.

Knavsová se narodila ve Slovinsku, v tehdejší Jugoslávii pracovala v oděvním průmyslu. Do USA se s manželem Viktorem přestěhovala v novém tisíciletí. Podle místních trávili po narození vnuka Barrona, který přišel na svět v roce 2006, většinu času v New Yorku. Poté, co se Trump stal v roce 2017 prezidentem, bývali pravidelně vídáni ve Washingtonu.

Manželé se stali americkými občany v roce 2018 prostřednictvím postupu, který Trump označoval jako řetězovou migraci na základě rodinné spřízněnosti a kritizoval jej. Trumpova administrativa se snažila tento způsob získání občanství zrušit.

Melania Trumpová se stala občankou Spojených států amerických již v roce 2006. Za celou existenci federace byla teprve druhou první dámou narozenou v zahraničí. Od ledna 2021, kdy dvojice opustila Bílý dům, se stáhla do ústraní a drží se mimo světla reflektorů i během probíhající volební kampaně.