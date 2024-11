Melania Trumpová nechce být první dámou. Roli bude zastávat jen okrajově

V noci z úterý na středu bylo potvrzeno, že Trumpová se nezúčastní tradičního setkání s odcházející první dámou Jill Bidenovou v Bílém domě, kam prezident Biden zve svého nástupce. Zdroj blízký situaci uvedl, že hlavním důvodem byly pracovní závazky Melanie Trumpové týkající se její nové knihy.

Přesto se její rozhodnutí jeví jako ukázka autonomie, kterou si hodlá udržet v průběhu svého druhého období. V nedávném rozhovoru pro Fox News Trumpová uvedla: „Tentokrát je to jiné, mám více zkušeností i vědomostí. Když už jednou v Bílém domě jste, víte, co očekávat.“

Trumpová plánuje trávit většinu času mezi New Yorkem a Palm Beach na Floridě, s tím, že se do Washingtonu dostaví na významné události. Na rozdíl od minulosti, kdy byla veřejně aktivnější během manželovy kampaně, se letos objevovala jen na vybraných akcích, jako byla jeho kandidátská řeč v Madison Square Garden a oslava voleb v Palm Beach.

První dámou byla Trumpová v letech 2017 až 2021, kdy vyvinula platformu „Be Best“ zaměřenou na duševní zdraví dětí, problematiku opioidů a chování na internetu. Přestože bylo její téma dobře přijato, kritici poukazovali na to, že Trumpové chyběl konkrétní plán a mnozí se domnívají, že by tento program mohl být v druhém funkčním období zjednodušený a zaměřený jen na pár hlavních oblastí.

Kate Bennettová, bývalá novinářka CNN a autorka knihy o Trumpové, k tomu uvedla, že Trumpová „má zcela volnou ruku a může být ve své roli aktivní nebo pasivní, jak se jí zachce.“

Trumpová zažila během svého působení značné kontroverze, včetně kritizovaného kabátu s nápisem „I really don’t care. Do u?“ během cesty do texaského přístřeší pro migranty. Později vysvětlovala, že tím vyjadřovala svůj postoj k lidem, kteří ji kritizovali, ale epizoda zanechala trvalý dojem v očích veřejnosti.

Po odchodu z Bílého domu trávila Trumpová čas v Palm Beach a New Yorku, přičemž veřejně vystupovala jen zřídka. Nedávno navštívila pohřeb bývalé první dámy Rosalynn Carterové a promluvila na několika politických akcích. V červenci dokonce reagovala na pokus o atentát na svého manžela a apelovala na Američany, aby „překonali nenávist a začali prosazovat respekt a rodinné hodnoty.“

Její nejnovější memoáry vzbudily rozruch kvůli jejímu postoji k právu na potrat, když otevřeně podpořila svobodu volby a hájila své právo na vlastní názory. Donald Trump byl podle ní o jejím postoji informován již od počátku jejich vztahu a není jejím názorem překvapen.

Trumpová si však ponechává spíše soukromý život a veřejně podporuje konzervativní postoje svého manžela. Přestože se spekuluje o tom, jakou roli bude zastávat během druhého funkčního období, zdá se, že opět hodlá redefinovat svou roli, jak uzná za vhodné.