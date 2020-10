Druhá debata prezidentských kandidátů byla zrušena

"Je zřejmé, že 15. října nebude žádná debata, CPD se nyní soustředí na přípravu závěrečné prezidentské debaty plánované na 22. října," uvedla CPD v prohlášení podle agentury Reuters. První duel prezidentských kandidátů se konal 30. září SELČ a podle místních médií ho charakterizovaly zejména ostré osobní výpady, urážky a skákání si do řeči, k němuž se uchyloval především Trump.

"Není žádný zdravotní důvod zrušit debatu z 15. října v Miami, protože prezident bude zdravý a připraven k debatě," uvedla dnes Trumpova kampaň v prohlášení. Pozitivní test na koronavirus SARS-CoV-2 ohlásil Trump minulý týden v noci na pátek, den poté byl hospitalizován ve vojenské nemocnici a začal brát několik léků, včetně remdesiviru. Z nemocnice byl propuštěn po třech dnech, během nichž pravidelně oznamoval, že se cítí dobře.

Ve čtvrtek hlavní lékař Bílého domu Sean Conley uvedl, že prezident má léčbu spojenou s covidem-19 za sebou. Dosud však neoznámil, zda měl Trump negativní test na koronavirus. Už na dnešek ale podle amerických médií plánuje Trump sezvat mnoho hostů na zahradu Bílého domu a promluvit k nim z jednoho z balkonů. Bylo by to jeho první vystoupení před větším počtem lidí za více než týden.

"Nebudu ztrácet čas virtuální debatou. To není to, o čem debaty jsou, sedět za počítačem a debatovat. Je to směšné. A pak vás odstřihnou, kdykoli se jim zachce," komentoval tento týden Trump oznámení CPD, že kandidáti se nezúčastní debaty v jednom studiu. Šéf jeho volebního štábu Bill Stepien, který měl též pozitivní test na koronavirus, poté oznámil, že místo toho uspořádají mítink. Mítink místo debaty už oznámil i kandidát demokratů Biden.