"Smyšlený pokus o impeachment, který si vymysleli demokraté, dnes skončil plným očištěním a ospravedlněním prezidenta Donalda J. Trumpa. Jak jsme vždy říkali, je nevinný," uvedla mluvčí Bílého domu ve svém prohlášení.

"Je to za námi," prohlásil před svými stoupenci v Pensylvánii v reakci na hlasování Senátu viceprezident Mike Pence. Jak dodal, byl to "neuvěřitelný týden". "Právě před chvíli Senát Spojených států osvobodil prezidenta Donalda Trumpa v obou článcích ústavní žaloby," řekl Pence svým příznivcům, kteří ihned začali jásat a skandovat heslo "další čtyři roky". Dávali tak najevo, že si přejí, aby dvojice Trump-Pence zůstala u moci i po listopadových prezidentských volbách.

Demokratická předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová po hlasování neskrývala své pobouření. "Celých 75 procent Američanů a mnoho republikánských senátorů si myslí, že prezidentovo chování bylo špatné. Senát se ale rozhodl ignorovat fakta, vůli amerického lidu a svou povinnost vyplývající z ústavy," citovala Pelosiovou americká CNN.

"Prezident se nyní bude chlubit tím, že byl osvobozen. Ale k osvobození nemůže dojít bez procesu. A k procesu nemůže dojít bez svědků, dokumentů a důkazů. Tím, že ignoroval důkazy a odmítl se řídit základními pravidly spravedlivého soudního procesu, se republikánský Senát stal komplicem v prezidentově kamufláži," dodala Nancy Pelosiová.

Because of the Republican Senate’s betrayal of the Constitution, the President remains an ongoing threat to American democracy, with his insistence that he is above the law and that he can corrupt the elections if he wants to.