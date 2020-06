Indie, Mexiko, Irsko a Norsko budou členy RB OSN. Kanada utržila další porážku

Rada bezpečnosti má vedle pěti stálých (Spojené státy, Británie, Francie, Rusko, Čína) celkem deset nestálých členů, kteří jsou voleni představiteli 193 členských zemí OSN vždy na dva roky. Každý rok se mění jedna pětice, přičemž nově zvolení členové budou v radě zasedat od začátku příštího roku.

Warm congratulations to 🇮🇪Ireland elected to the UN Security Council for 2021-22



With today's election, @irishmissionun joins the #EUCaucus, EU Members on the #UNSC.



With EU missions & operations on several continents, the EU is a key UN partner in maintaining peace & security. pic.twitter.com/kwxKkrRXah