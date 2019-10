Reportér agentury Reuters byl ve středu jedním z terčů Trumpova hněvu, když se jej na tiskové konferenci s finským prezidentem Saulim Niinistöem tázal na problematický telefonát s ukrajinskou hlavou státu Volodymyrem Zelenským.

Šéf Bílého domu poté dlouze hovořil mimo jiné o tom, že Ukrajina je jako "velká a krásná" zeď mezi Evropou a Ruskem, k jádru otázky se ale nedostal. Reportér Jeff Mason ji proto položil znovu, což se Trumpovi nelíbilo.

The Do Nothing Democrats should be focused on building up our Country, not wasting everyone’s time and energy on BULLSHIT, which is what they have been doing ever since I got overwhelmingly elected in 2016, 223-306. Get a better candidate this time, you’ll need it!