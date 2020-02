Trump dnes komentáře napsal několik hodin před telefonickou konferencí mezi právníky jeho bývalého poradce Rogera Stonea a prokurátory.

Americké ministerstvo spravedlnosti před týdnem odstoupilo od původního doporučení poslat Stonea za mříže na sedm až devět let poté, co byl v listopadu shledán vinným v sedmi bodech obžaloby, k nimž patří lhaní v Kongresu, ovlivňování svědků a maření Muellerova vyšetřování. V reakci na tuto nevídanou intervenci ministerstva všichni čtyři prokurátoři na protest z případu odstoupili.

Více než 1000 někdejších činitelů z amerického ministerstva spravedlnosti o víkendu vyzvalo ministra spravedlnosti Williama Barra, aby rezignoval.

Ministerstvo svůj postoj změnilo poté, co Trump původní doporučení veřejně označil za nespravedlivé. "Všechno, co má něco do činění s tímto podvodným vyšetřováním, je... nepříjemně špinavé a podle mého názoru by se to mělo zavrhnout," napsal Trump dnes.

....badly tainted and, in my opinion, should be thrown out. Even Mueller’s statement to Congress that he did not see me to become the FBI Director (again), has been proven false. The whole deal was a total SCAM. If I wasn’t President, I’d be suing everyone all over the place...