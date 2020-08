Kvůli dezinformacím o covidu už zemřely stovky lidí. Pijí chemikálie a končí v nemocnicích

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Kvůli dezinformacím okolo koronaviru za první tři měsíce tohoto roku zemřelo po celém světě nejméně 800 lidí. Vyplývá to z výzkumu uveřejněném v odborném časopise American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, o kterém informoval zpravodajský server BBC.