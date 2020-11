Mexický Senát schválil legalizaci marihuany i pro rekreační účely

Legalizaci marihuany slíbil před dvěma lety při nástupu do úřadu mexický levicový prezident Andrés Manuel López Obrador, podle něhož tento krok pomůže v boji proti drogovým kartelům.

V prvním článku nového zákona, z něhož citovala agentura Europa Press, se uvádí, že má "zlepšit životní podmínky občanů" a přispět "ke snížení trestné činnosti spojené s obchodem s drogami".

"Konečně nastala hodina životně důležitého tématu pro rozvoj naší země," komentoval hlasování nezávislý senátor Emilio Álvarez Icaza. Podle místních médií zákon označili mnozí senátoři za "historický". Poslanecká sněmovna má o něm hlasovat 15. prosince. Očekává se, že projde i tam, protože ho podporuje prezidentova strana Morena. Ta má v obou komorách se svými spojenci většinu.

.@EmilioAlvarezI solicitaba armonizar otras leyes para avalar lo dicho en la nueva Ley respecto a la posesión, producción y cosecha de Cannabis, pero sus reservas fueron rechazadas; durante la discusión solo se aceptaron 3 modificaciones. @XochitlGalvez | @RicardoMonrealA — La Hoguera Mx (@LaHogueraMx) November 20, 2020

Nová norma reguluje pěstování, výrobu, distribuci, prodej i spotřebu marihuany. Osobám starším 18 let povoluje držení 28 gramů marihuany a pěstování až osmi rostlin v jednom domě. Užívat marihuanu smí podle něj jen dospělí doma v nepřítomnosti dětí, zakázána je na pracovišti. Prodávat se bude smět jen v autorizovaných obchodech.

Na základě nového zákona má vzniknout Mexický institut pro regulaci a kontrolu konopí, který bude vydávat licence pro výrobu a prodej marihuany. Podle agentury Reuters projevily už zájem o působení na mexickém trhu s marihuanou například firmy z Kanady, Nizozemska či americké Kalifornie.

Podle autorů zákona by měla legalizace marihuany přispět k boji proti drogovým gangům. Jejich působení se významně podílí na rekordním počtu vražd v této 130milionové zemi. Loni tam bylo zavražděno na 34.600 lidí, tedy v průměru 95 denně (předloni jich bylo v průměru 90 denně). Na 62.000 lidí evidují tamní úřady jako pohřešované, z toho 97 procent připadá na posledních 14 let. Právě v roce 2006 vyhlásil tehdejší pravicový prezident Felipe Calderón drogovým gangům válku a nasadil do boje s nimi armádu.

Legalizaci marihuany pro léčebné účely schválila minulý týden také Argentina. Jak píše CNN, ze zdravotních důvodů je marihuana legální v desítce zemí Latinské Ameriky, v Uruguayi a Kanadě je legální i pro rekreační účely, podobně jako v několika státech USA.

V České republice je možné získat léčebné konopí na předpis, který vydávají například onkologové, neurologové či odborníci na paliativní péči. Lékaři se ale musí k předepisování konopí zaregistrovat u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), registrovat se musí i lékárny, které ho chtějí prodávat. Marihuana pomáhá při léčbě chronických bolestí, používá se i u pacientů s rakovinou, AIDS či roztroušenou sklerózou.