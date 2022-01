Moderna dostala v USA plnohodnotné povolení pro užívání vakcíny

Moderna je v USA druhou nejužívanější vakcínou proti covidu-19. První je látka firem Pfizer a BioNTech, která má plnohodnotné schválení FDA od loňského srpna.

Moderna se smí aplikovat dospělým a považuje se za účinnou prevenci těžkého průběhu covidu-19 i infekce. S nouzovým povolením se využívá přes rok, FDA ho vydal v prosinci 2020.

Vakcíny Pfizer/BioNTech se mohou v USA aplikovat lidem starším pěti let a v příštích měsících by mohly být povoleny i pro děti mladší pěti let.

Podle amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) bylo v USA použito 204 milionů vakcín Moderny a plnohodnotně očkováno je jimi 75 milionů Američanů. Posilovací dávka vakcínou firmy Moderna se může aplikovat od loňského podzimu.

Nové schválení FDA firmě umožní prodávat svou vakcínu pod názvem Spikevax.

V 330milionových USA bylo od začátku očkování celkem podáno více než 538,8 milionu dávek vakcín. Ukončenou vakcinaci tam má 63 procent občanů, třetí dávku dostalo 26 procent lidí.

FDA dnes oznámil, že pečlivě posoudil případné vedlejší účinky vakcíny od Moderny. Existuje zvýšené riziko, že se objeví týden po podání druhé dávky, a to zejména u mužů ve věkové skupině 18 až 24 let. Regulátor ale dospěl k závěru, že přínos vakcíny převyšuje její riziko. K vedlejším účinkům se řadí vzácné zánětlivé onemocnění srdečního svalu, myokarditida, nebo zánět osrdečníku, perikarditida. Studie, která byla kvůli tomuto riziku provedena, ukázala, že u většiny z těch, u nichž se tyto problémy vyskytly, se je podařilo vyřešit.