Na severu Mexika zuří krvavá válka policistů s gangy, 21 mrtvých

Ozbrojenci v sobotu zasypali palbou radnici ve městě Villa Unión nedaleko hranic s USA. Podle úřadů státu Coahuila při následné přestřelce zemřelo deset členů gangu a čtyři policisté. Dalších sedm ozbrojenců bezpečnostní složky pronásledovaly při úprku z města. Dostihly a zabily je v noci na dnešek.

Události z města Villa Unión jsou podle Reuters poslední z řady bezpečnostních incidentů, které vzbuzují pochybnosti ohledně politiky levicového prezidenta Andrése Manuela Lópeze Obradora. Ten se ujal funkce před rokem a mimo jiné slíbil, že skoncuje s všudypřítomným násilím drogových gangů.

Trump tento týden prohlásil, že chce nechat zapsat mexické drogové kartely na seznam teroristických organizací. To by znamenalo, že by těmto skupinám nesměl nikdo ve Spojených státech vědomě nabídnout pomoc a její členové by nesměli vstoupit na území USA. Americké finanční instituce by také musely zablokovat veškeré jejich finance, jež mají ve své správě.

López Obrador však v reakci na Trumpovo vyjádření v pátek prohlásil, že nepřijme žádnou formu cizího vměšování do záležitostí Mexika. Zemi má příští týden kvůli jednáním o bezpečnostní spolupráci navštívit americký ministr spravedlnosti William Barr.

Pobouření ve Spojených státech a Mexiku v poslední době vzbudil především masakr devíti členů americko-mexické mormonské rodiny na severu Mexika či propuštění syna drogového bosse Joaquína Guzmána přezívaného El Chapo (Prcek) pod tlakem ozbrojených členů kartelu ve městě Culiacán.

Mexický stát Coahuila při hranicích s Texasem byl dříve dějištěm násilností spojených s pašováním drog, nicméně v posledních sedmi letech se tam situace výrazně zlepšila. Na celonárodní úrovni však počet vražd dosahuje rekordních čísel.