Na Trumpa míří další žaloba kvůli nepokojům v Kapitolu

Jedná se již o druhou podobnou žalobu, Trumpa a jeho spolupracovníky u soudu napadl v polovině února také demokrat Bennie Thompson.

Swalwell byl jedním z "manažerů" letošní ústavní žaloby na Trumpa, kterou na něj podala demokraty kontrolovaná Sněmovna reprezentantů, protože podle ní podněcoval svoje přívržence ke vzpouře. V Senátu, který při projednávání ústavní žaloby přebírá roli soudu, předkládal argumenty za obžalobu. Horní kongresová komora však Trumpa v polovině února osvobodila.

Nová žaloba je zčásti velmi podobná již předchozí Thompsonově stížnosti. Trump a jeho společníci podle ní porušili poměrně starý a málo využívaný zákon o Ku Klux Klanu. Ten byl přijat v době po americké občanské válce ve snaze zabránit členům této nechvalně proslulé rasistické organizace v zastrašování zvolených zástupců či v kladení dalších překážek výkonu jejich funkce.

Swalwell však na rozdíl od Thompsona také tvrdí, že Trump se svým synem, Giulianim a Brooksem porušili zákony federálního okrsku kolem metropole Washingtonu, včetně tamních protiteroristických ustanovení. Učinili tak tím, že podle demokrata podněcovali k nepokojům, napomáhali násilným demonstrantům a způsobili újmu členům Kongresu. Ti před vypuknutím nepokojů projednávali formální potvrzení výsledku listopadových voleb, v nichž zvítězil Trumpův soupeř Joe Biden.

"Obžalovaní přesvědčili dav o tom, že se děje něco, co by - pokud by to byla pravda - skutečně mohlo ospravedlňovat násilí. Následně poslali tento dav ke Kapitolu násilnými výroky a výzvami k okamžitým činům," uvedl v žalobě demokrat.

Všichni obžalovaní v soudním dokumentu vystupují jako soukromé osoby, čímž se Swalwell podobně jako Thompson pokouší obejít ochranu, kterou prezidentovi a dalším veřejným činitelům v době násilností poskytovala jejich politická funkce. Žaloba podle CNN rovněž může narazit na ustanovení o ochraně svobody projevu.

Pokud by se však soud rozhodl stížností alespoň zabývat, zazněla by před ním zřejmě svědectví a výpovědi, na něž se při projednávání ústavní žaloby v Senátu nedostalo.

Trump na demonstraci před útokem na Kapitol řekl svým příznivcům mimo jiné, aby "ukázali sílu" a "vydali se po (třídě) Pennsylvania Avenue", která vede od Bílého domu ke Kapitolu. Brooks davu řekl, že "dnešek je dnem, kdy by si američtí patrioti měli začít zapisovat jména a nakopávat zadky," načež se demonstrantů opakovaně zeptal, zda jsou ochotni bojovat za Ameriku. Giuliani pak naznačil, že by se legitimita voleb měla rozsoudit soubojem.

Trumpovi příznivci se následně vydali k sídlu Kongresu, kde krátce po příchodu překonali bezpečnostní bariéry i ochranku a vtrhli do budovy. Podle dostupných záběrů přitom řada z nich hledala zákonodárce, které považovala za zrádce kvůli tomu, že souhlasili se schválením výsledku prezidentských voleb. Potyčky stály život pět lidí včetně jednoho policisty, členové Kongresu se včas schovali do sklepních prostor Kapitolu.