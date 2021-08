Nápor covidu-19 v USA maří start školního roku

Kromě toho pokračují tahanice kolem nařizování roušek na školách, které některé jižní státy zakázaly. Pozitivní test na koronavirus ve čtvrtek oznámili tři američtí senátoři, včetně zástupce Mississippi Rogera Wickera.

V USA od začátku července roste průměrný počet nově hlášených nákaz, který se tento týden poprvé od února dostal nad 140.000 za den. Výrazně už vzrostly také přírůstky u bilance obětí covidu-19, přičemž ve čtvrtek podle deníku The New York Times (NYT) úřady v zemi s 330 miliony obyvateli oznámily celkem 1734 úmrtí, což je u daného zdroje nejvyšší denní součet za více než čtyři měsíce. Zasažený je především jihovýchod země, ve státě Alabama nemocnice ve středu oznámily, že nemají žádná volná místa na jednotkách intenzivní péče.

Za absence přísných restrikcí má kromě zdravotnictví vážné problémy i školství, neboť v srpnu v mnoha státech začíná nový školní rok. V Mississippi se za první týden výuky covid-19 potvrdil u přibližně 4500 dětí a více než 20.000 se muselo uchýlit do izolace kvůli kontaktu s nakaženými. To je asi pět procent všech žáků, vyplývá z dat státního ministerstva zdravotnictví. "Zachází to dál, než co jsme zažívali... když jsme byli na předchozím vrcholu, co se týče dopadu na školy," uvedl státní epidemiolog Paul Byers.

Se 36 procenty plně naočkovaných obyvatel je Mississippi hned za Alabamou druhým nejméně proočkovaným státem v USA, vývoj v místním školství ale není ojedinělým úkazem, píše BBC. Ve floridském okrese Hillsborough se počet žáků a zaměstnanců s nařízenou karanténou za několik dní školy dostal nad 10.000, v karanténě jsou i tisíce školáků v Louisianě či Tennessee. Okres Ware v Georgii po "prudkém nárůstu" počtu nakažených uzavřel všechny státní školy, zatímco šíření infekce donutilo k uzavírkám několik školních okrsků v Texasu.

Situaci na některých místech komplikují spory kolem roušek poté, co několik států s republikánským vedením zakázalo lokálním orgánům jejich nošení nařizovat. "Bitva o roušky na školách na Floridě ve čtvrtek dál nabírala obrátky," hlásil list Miami Herald. Reagoval na krok okresního soudce, který se rozhodl umožnit projednání stížnosti na guvernéra Rona DeSantise v souvislosti s jeho dekretem proti nařizování roušek na školách. Verdikt přišel den poté, co se další tři okresní školní rady navzdory guvernérově vyhlášce rozhodly začít roušky vyžadovat. Povinnost mít ve škole zakryté dýchací cesty se tak nově podle Miami Herald týká asi milionu floridských studentů, pakliže nemají potvrzení o nároku na výjimku.

Podobný příběh se odehrává v Texasu, kde se zákaz guvernéra Grega Abbotta dostal k nejvyššímu soudu. Ten ve čtvrtek vydal provizorní příkaz, který umožňuje školám používání roušek vyžadovat. Podle agentury AP mezitím zakrývání dýchacích cest nařídili lídři sedmi okresů a 48 školských okrsků.

I Florida a Texas registrují za poslední týdny dramatické zhoršení epidemické situace, přičemž zdravotníci při šíření koronavirové mutace delta pozorují nižší průměrný věk hospitalizovaných než v předchozích vlnách epidemie. Děti končí s covidem-19 v nemocnici velmi zřídka, počet hospitalizací mezi nejmladšími nicméně tento měsíc dosáhl nového rekordu. Pro děti do 12 let zatím není v USA schválené očkování proti covidu-19.

Očkovaní naopak byli všichni tři američtí senátoři, kteří ve čtvrtek ohlásili, že měli pozitivní test na koronavirus. "Jakkoli se necítím skvěle, rozhodně se cítím mnohem lépe, než bych se cítil bez vakcíny," uvedl nezávislý senátor státu Maine Angus King. Kromě něj a republikána Wickera byl nově s pozitivním výsledkem testován ještě demokrat John Hickenlooper. Z vrcholných politiků v USA v poslední době stejný osud potkal republikánského senátora Lindseyho Grahama a texaského guvernéra Abbotta.