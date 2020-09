Nazí demonstranti v USA protestovali kvůli smrti černocha Prudea. Reakce Trumpa rozzlobila starostku

Jedenačtyřicetiletý Prude byl odpojen od přístrojů zajišťujících životní funkce 30. března, sedm dní poté, co jej nad ránem na ulici nahého zadrželi policisté a navlékli mu přes hlavu speciální vak, když seděl spoutaný.

Pondělní nahý protest se uskutečnil brzy ráno poté, co v Rochesteru skončila noční demonstrace, která byla již pátá v řadě. Akce se podle Reuters rozpustila pokojně a nikdo nebyl zatčen.

Šest demonstrantů v pondělí sedělo v dešti s bílými vaky přes hlavu. Někteří z nich měli na zádech napsáno Black Lives Matter (Na černošských životech záleží). Podle videa, které zveřejnil deník Democrat and Chronicle, byla skupina později v dekách odvedena pryč. Demonstranti požadovali, aby policie v celém státě New York nezasahovala v případech, kdy jde o psychicky nemocné, jako tomu bylo v případě Prudea, píše web New York Post. Rovněž žádají, aby policie měla zakázáno tvrdě zakročit proti pokojným demonstrantům.

Prudeova rodina minulý týden zveřejnila video z jeho zatýkání. Na záznamu je vidět, jak mu strážníci navlékli přes hlavu zvláštní vak - údajně, aby mu zabránili v plivání a možnému šíření koronaviru. Prude přitom seděl na ulici nahý s rukama spoutanými za zády.

Po zveřejnění videa v Rochesteru, který se nachází na severozápadě státu New York a má 200.000 obyvatel, propukly protesty. Město se tak stalo dalším dějištěm demonstrací proti rasismu a policejní brutalitě, jež propukly po smrti černocha George Floyda. Ten zemřel v květnu poté, co mu při zatýkání bělošský policista bezmála devět minut klečel na krku.

Policie v Rochesteru uvedla, že na večerní demonstraci nikoho nezatkla. Nedělního protestního pochodu se podle ní zúčastnilo asi 1000 lidí, zatímco místní činitelé slíbili, že budou usilovat o reformu policie a lepší přístup k duševně nemocným.

Protesty, které se konaly po celé léto napříč USA, se staly jedním z hlavních témat nadcházejících prezidentských voleb.

Prezident Donald Trump, který v průzkumech preferencí zaostává za svým demokratickým rivalem Joem Bidenem, se v kampani prezentuje jako prezident hájící "právo a pořádek" a dnes ráno se k demonstracím vyjádřil na twitteru. "Rochester N.Y., Brooklyn N.Y, Portland - všechny zažily špatný večer, všechny slabě vedou radikální levicoví demokratičtí guvernéři a starostové! Chápete to?," napsal Trump.

Starostka Rochesteru Lovely Warrenová na Trumpův tweet reagovala v prohlášení. "Vyzývám všechny zapojené, aby ignorovali komentář prezidenta... Je jasné..., že jeho jediným cílem je svést lidi k tomu, aby jednali s nenávistí, a podnítit násilí, o kterém si myslí, že pro něj bude politicky přínosné," citovala ji agentura Reuters.

Biden Trumpa obvinil z podněcování násilí v amerických městech, kterými zmítají protesty proti policejní brutalitě, a hájil pokojné demonstranty. Zároveň vyzval k stíhání těch, kteří se dopouští výtržnictví a rabují.