Nejhorší prezident USA všech dob. Schwarzenegger rezolutně zkritizoval Trumpa

Prezident Trump se pokusil o puč tím, že lidi pobláznil svým lhaním, řekl Schwarzenegger v projevu zveřejněném na twitteru. "Prezident Trump je zkrachovalým vůdcem. Do dějin vstoupí jako nejhorší prezident všech dob," dodal.

Bývalá hvězda akčních filmů současně vyjádřila přesvědčení, že Spojené státy tyto temné okamžiky překonají a vyjdou z nich silnější, protože "teď chápeme, co můžeme ztratit". Pokud bude nadcházející prezident Joe Biden úspěšný, "bude úspěšný i národ", dodal Schwarzenegger, který patří stejně jako Trump k Republikánské straně.

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5