Nejvyšší soud USA začal projednávat citlivou kauzu potratů

Verdikt, který bude podle komentátorů předzvěstí toho, jaký osud čeká americké potratové zákony v následujících letech, se předpokládá v červnu.

Nejvyšší soud tvoří devět soudců, z nichž pět je považováno za konzervativní a čtyři za liberální, připomíná CNN. Sbor nyní posuzuje zákon státu Louisiana, který podle potratových klinik komplikuje přístup žen k umělému přerušení těhotenství. Sporná norma v tomto státě totiž vyžaduje, aby lékaři provádějící interrupce měli oprávnění přijímat pacienty do některé z nemocnic v okruhu 30 mil (48 kilometrů) od potratových klinik. Toto oprávnění, jak poznamenal Reuters, je někdy složité získat.

Potraty jsou v USA tématem, který rozděluje společnost. Zastánci tohoto zákroku trvají na možnosti, aby o těhotenství rozhodovala žena, naopak odpůrci argumentují právem nenarozeného dítěte na život. Umělé přerušení těhotenství v USA de facto legalizovalo precedenční rozhodnutí z kauzy Roeová versus Wade z roku 1973, které by ale podle obav zastánců práva na potrat mohlo být zvráceno.

Šéf senátních demokratů Chuck Schumer ve středu varoval členy Nejvyššího soudu USA Bretta Kavanaugha a Neila Gorsucha, které oba navrhl Trump, před následky, pokud podpoří omezení potratů.

"Chci vám říci, Gorsuchu, chci vám říci, Kavanaughu, osvobodili jste smršť a za to zaplatíte. Nebudete vědět, co vás potká, pokud v těchto hrozných rozhodnutích budete pokračovat," řekl Schumer v projevu k davu příznivců potratů na adresu konzervativních soudců.

#MyRightMyDecision SCOTUS just heard the 1st big case on a woman's right to make her own health care decisions since Justices Kavanaugh & Gorsuch It looks at 1 of 100s of draconian, anti-choice restrictions states tried to pass We’re here to send a message: Not on our watch! pic.twitter.com/cdjCfe32wi

Roberts se následně proti Schumerovým slovům ohradil a označil je za nebezpečná. Uvedl, že soudci dobře vědí, že téma potratů doprovází kritika. "Vyhrožování takovým způsobem z nejvyšších kruhů vlády není jen nepatřičné, ale je nebezpečné," dodal. Reuters poznamenal, že Roberts učinil mimořádný a výjimečný krok, když se proti Schumerovu komentáři ohradil.

Schumera následně na twitteru kritizoval i Trump, který slova šéfa senátních demokratů označil za přímou a nebezpečnou hrozbu Nejvyššímu soudu USA.

There can be few things worse in a civilized, law abiding nation, than a United States Senator openly, and for all to see and hear, threatening the Supreme Court or its Justices. This is what Chuck Schumer just did. He must pay a severe price for this!