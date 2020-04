Neupínejme se k nevyzkoušeným vakcínám, ohrožujeme životy, varuje lékař

Obětování standardů

Bioetici navrhují za účelem urychlení vývoje vakcíny riskantní zkoušky na lidech - vystavení dobrovolníků koronaviru, zatímco administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa již povolila jednomu výrobci vakcín přeskočit běžný požadavek zkoušek na zvířatech a aplikovat neověřenou vakcínu lidským dobrovolníkům, poukazuje lékař. Za šokující považuje fakt, že i Světová zdravotnická organizace financuje vývoj nových léků, aniž by byly vystaveny kontrole placebem.

Experimentální a potenciálně nebezpečné použití hydroxichlorinu u pacientů s covid-19 se pochopitelně dočkalo podpory ze strany šéfa Bílého domu a je běžnou praxí v amerických nemocnicích, upozorňuje Lahey. Obává se, že je jasné, jaký další vědecký standard bude obětován.

Vlivní členové Koalice pro inovace epidemické přípravy nedávno publikovali článek v odborném časopise The New England Journal of Medicine, ve kterém tvrdí, že při značné úmrtnosti společnost nemusí trvat na randomizovaných kontrolních testech s placebem, poukazuje vakcinolog. Dodává, že nejde o první případ, kdy se lékaři chopili šance a v masivním rozsahu se upínají k neprověřené vakcíně.

"Více než milionu amerických školáků byla podána experimentální vakcína proti obrně, která nikdy nebyla vystavena současnému zlatému standardu randomizovaných s placebem srovnávaných klinických zkoušek," píše Lahey. Vysvětluje, že se tak stalo v roce 1954, kdy děti v celých Spojených státech přestávali chodit a dýchat, tudíž šlo o nouzovou situaci, která přišla v době, kdy důvěra v americkou vědu byla vysoká.

Vakcína proti obrně naštěstí zafungovala, ale o šedesát let později, kdy se požadavky veřejnosti na vědecké důkazy před nasazením vakcín a léčiv zvýšily, se v západoafrické džungli objevila ebola, konstatuje lékař. Připomíná, že lidé houfně umírali a místní zdravotnictví se ocitlo v troskách.

Na světlo byla vytažena neprověřená potenciální vakcína zvaná rVSV-ZEBOV a podána tisícovkám ebole vystavených lidských dobrovolníků, nastiňuje Lahey. Doplňuje, že ani v tomto případě neprobíhaly kontrolní placebo testy, protože se mělo za to, že zoufalost situace je činí neetickými.

Vakcína ve výsledky zřejmě fungovala a dobrovolníci, kteří ji dostali, zpočátku vykazovali menší riziko nákazy ebolou, než ti, kteří ji dostali později, uvádí odborník. Zdůrazňuje, že při absenci kontrolního placebo vzorku to ale nelze říct s jistotou.

Cesta z temnoty

"Jak počet obětí covid-19 roste, bude to svádět k risku další neprověřené vakcíny," očekává Lahey. Soudí, že existují život ohrožující důvody, aby se tak nestalo. Jako příklad rizik neprověřené vakcíny uvádí tu proti prasečí chřipce z roku 1976, která byla spojena s vzácným nervově paralytickým onemocněním zvaným Guillain-Barrého syndrom, přičemž zjevně přispěla k nedůvěře vůči očkování, která přetrvává dodnes.

Jeden z testů vakcíny proti HIV byl zastaven poté, co její příjemci vykazovali větší náchylnost k nákaze než ti, kteří dostali placebo, upozorňuje expert. Dodává, že během testů vakcíny proti respiračnímu syncyálnímu viru zase děti zaznamenávaly zvýšenou nemocnost, která vedla i k úmrtím a v obou případech byla experimentální vakcínou podnícená imunitní reakce zřejmě škodlivá, nikoliv přínosná.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Existuje proto dobrý důvod k obavám, že i koronavirová vakcína může vyvolat škodlivou imunitní reakci, jelikož jiné koronaviry, než je aktuální SARS-CoV-2, jsou známy pro způsobování imunitních reakcí, které mohou průběh samotné nákazy zhoršit, uvádí lékař. Varuje, že vakcína, která vyvolává nežádoucí imunitní reakci a mění pacienty s lehkým průběhem covid-19 v ty, kteří nemohou dýchat, by byla katastrofou - došlo by k dalšímu zahlcení již nyní vytížených jednotek intenzivní péče a navíc by se otřáslo důvěrou veřejnosti v prověřené vakcíny.

"Obdivuji statečné dobrovolníky, kteří již přijali experimentální koronavirové vakcíny," přiznává Lahey. Označuje je spolu s lékaři a zdravotníky za hrdiny, kteří riskují svou bezpečnost pro druhé. "Kdybych měl příležitost, doufám, že bych měl stejnou kuráž," dodává. Deklaruje, že aby byla jejich oběť užitečná a zbytek lidí ochránila, vědci musejí provádět i velké placebové testy takových vakcín.

Za několik desetiletí budeme na dobu covid-19 vzpomínat s pýchou na naší odvahu a solidaritu, budeme vyprávět příběhy o inovacích a mobilizaci, nikoliv pro účely války, ale pro dobro, věří vakcinolog. Doufá, že budeme také vzpomínat na to, že jsme našli cestu z temnoty díky vědě, které mohou lidé důvěřovat.