New York zavírá školy a restaurace. USA se přiblížily k režimu plošné karantény

Více než osmimilionový New York a jeho okolí jsou jedním z hlavních amerických ohnisek nákazy koronavirem, který se na konci loňského roku objevil v Číně. V neděli večer evidovalo město 329 lidí, u nichž se infekce potvrdila, a pět obětí nemoci COVID-19, kterou virus způsobuje.

"Víme, že obě tato čísla budou výrazně narůstat," avizoval de Blasio na twitteru. Smrtelné případy COVID-19 se týkaly lidí ve věku od 53 do 82 let, všichni podle úřadů měli i jiné zdravotní problémy.

This crisis will last months and it will get worse before it gets better.



But it will get better.



From September 11th to the financial crisis, the world has always looked to New York City to respond and to lead.

And we always do.



It's time to show that to the world again.