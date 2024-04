Soud s Trumpem: Tucet porotců rozhodne. Kdo jsou ti lidé?

Obtížný proces výběru poroty v případu proti Donaldu Trumpovi se ve čtvrtek završil konečným rozhodnutím, kdo v porotě zasedne. Byla složená z 12 lidí, jenž budou rozhodovat v prvním trestním procesu s bývalým prezidentem v historii USA.

Porota je rozmanitá, sestávající ze sedmi mužů a pěti žen, kteří pocházejí z různých částí Manhattanu, včetně Upper East Side, Harlemu, Hell's Kitchen (Pekelné kuchyně - poznámka redakce) a West Village. Mají různé osobní zázemí a zaměstnání. Několik z nich prohlásilo, že nemají výrazné názory na Trumpa, a někteří uvedli, že nejsou aktivními sledovateli zpravodajství. Přesné informace o rasovém složení a věku poroty nebyly zveřejněny.

Úplná identita poroty zůstává z bezpečnostních důvodů utajena, ale během procesu výběru byli členové poroty vyzváni, aby poskytli určité osobní informace. Soudce Juan Merchan, který řídí trestní stíhání, nařídil, aby reportéři nezveřejňovali současné ani bývalé zaměstnavatele porotců a aby se vyvarovali fyzického popisu, který by mohl ohrozit jejich identitu.

Zde uvádíme, co je o porotě možné znát:

Porotce číslo 1 je muž, pracuje v prodeji a dříve pracoval jako číšník a má vysokoškolské vzdělání. Je ženatý, bez dětí, a říká, že dostává zprávy z řady zdrojů, jako jsou New York Times, Daily Mail, Fox News a MSNBC.

Porotce číslo 2 je ženatý muž, který pracuje v investičním bankovnictví. Má titul MBA v oboru finance. Popsal sám sebe jako někoho, kdo „čte v podstatě všechno“ a řekl, že i když nezastává žádné silné přesvědčení nebo názory, sleduje zprávy a vidí Trumpovy příspěvky v jeho síti Truth Social a na síti X. U soudu řekl, že nečetl žádnou z Trumpových knih, ale viděl citáty z The Art of the Deal.

Porotce č. 3 je muž, kterému je kolem 20 nebo 30 let a pochází ze západního pobřeží. Pracuje v právu obchodních společností a řekl, že své zprávy dostává z New York Times, Wall Street Journal a Google.

Porotce č. 4 je muž, který pochází ze západního pobřeží. Je bezpečnostní inženýr s určitým vysokoškolským vzděláním, je ženatý a má děti. Řekl, že není na sociálních sítích a jednou v minulosti sloužil v trestní porotě, i když si na verdikt nepamatoval. Na otázku, zda má nějaké obavy ohledně vrácení rozsudku o vině, odpověděl, že ne.

Porotkyně č. 5 je mladá žena, která řekla, že má přátele se silnými názory na Trumpa, ale že není politická osoba a vyhýbá se zprávám. Řekla, že oceňuje Trumpovu upřímnost a že „říká svůj názor, a to bych raději, než někoho, kdo je v úřadu a nevíte, co si myslí“.

Porotkyně č. 6 je žena, která pracuje v technickém oboru. U soudu řekla, že k Trumpovi necítí žádné silné city, a zavázala se, že bude spravedlivá a nestranná. Je svobodná, nemá děti a zprávy dostává z New York Times, Google, Facebooku a TikTok.

Porotce č. 7 je muž v pozdním středním věku, který pracuje v rámci občanských soudních sporů. Je ženatý, má děti a nikdy nepůsobil v porotě. Své zprávy získává z různých zdrojů, včetně New York Times, Wall Street Journal, New York Post a Washington Post, a z podcastů.

Porotce č. 8 je správce majetku v důchodu, který je ženatý a má děti. Na otázku, zda má nějaké vyhraněné názory na Trumpa, se na chvíli odmlčel, než odpověděl ano. Když se ho soudce zeptal, zda by mohl být spravedlivý a nestranný, řekl, že může.

Porotkyně č. 9 je žena, která soudu řekla, že věří, že se může plně řídit pokyny soudce, ale nebyla dobře zběhlá v právním řízení. Žije sama, nesleduje pozorně zprávy a je původem z New Jersey.

Porotce č. 10 je muž, který pracuje v e-commerce a řekl, že ve skutečnosti nekontroluje zprávy, ale poslouchá podcasty o psychologii chování. Pochází z Ohia.

Porotkyně číslo 11 je žena, která řekla, že nesleduje zprávy, ale sleduje noční komedie. Pochází z Kalifornie a řekla, že se nikdy nestavěla pro ani proti Trumpovi. Jeden z jejích blízkých přátel byl podle ní odsouzen za finanční podvod.

Porotkyně číslo 12 je žena, která pracuje jako fyzioterapeutka. Než přišla do New Yorku, žila v několika státech, čte hlavní zpravodajské kanály a poslouchá podcasty o sportu a víře.

Nakonec však ve čtvrtek tato porota zasedla v prvním trestním procesu s bývalým prezidentem v historii USA. Dnes (v pátek) zbývá vybrat pouze pět náhradníků.



Je také jasné, že soud bude složitý. Kancelář okresního státního zástupce na Manhattanu například uvedla, že nenechá obhajobu seznámit se s tím, kdo jsou její první svědci, aby zabránila Trumpovi zveřejňovat je na sociálních sítích. Uvádí CNN.

Slyšení o tom, co mohou žalobci říci o Trumpově právní historii, proběhne také pravděpodobné dnes (v pátek).

Poté, co právníci Trumpa a okresní státní zastupitelství odstranili porotce pomocí svých 10 práv státníka, se věci daly do pohybu. Soudce odmítl následné Trumpovy pokusy o odvolání dalších porotců kvůli jejich negativním názorům na něj, zdůraznil, že osobní antipatie není dostatečným důvodem.

Porota, složená ze sedmi mužů a pěti žen, byla doplněna o nové členy, včetně investičního bankéře, bezpečnostního inženýra, správce majetku v důchodu, logopeda a fyzioterapeuta. Z druhého panelu 96 potenciálních porotců bylo rychle vyřazeno téměř 50 lidí, kteří nepociťovali schopnost být spravedliví a nestranní, a dalších devět uvedlo, že mají jiné konflikty.

V pátek zbývá 22 potenciálních porotců, kteří musí projít dotazníkovým procesem. Soudce Merchan se bude snažit vybrat dalších pět náhradních porotců, i když počet může být upraven. Trumpovi právníci a okresní státní zástupci obdrží další naléhavé výzvy pro náhradníky, přičemž žádný z nich nevyužil výzvu pro prvního náhradníka vybraného ve čtvrtek.

Pokud se výběr poroty v pátek završí dostatečně rychle, Merchan plánuje uspořádat Sandovalovo slyšení odpoledne. Žalobci hodlají konfrontovat bývalého prezidenta s jeho nedávnými právními problémy, včetně případu občanského podvodu a obžaloby ze pomluvy.

Pokud se nepodaří vybrat dostatečný počet náhradníků, Merchan má připravený další panel 96 porotců, kteří mohou být v pátek povoláni.