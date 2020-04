Obří výletní jachty nesmí opustit tisíce lidí. Nakažení cestující pluli po celém světě

Provozovatelé výletních plaveb pokračovali v obsazování pobytů až do poloviny března, dokonce i poté co Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila pandemii. Lodní společnosti byly obviněny, že cestující nalodily, aniž by je informovali o rozsahu možného šíření koronaviru na výletních lodích.

Potvrzené případy možného šíření viru SARS-CoV-2 byly zjištěna již 4. února, když na výletní loď Diamond Princess byla uvalena karanténa poté, co si onemocnění vyžádalo nejméně 10 životů, uvedl The Guardian. Na lodi se nakazily více než dvě stovky lidí.

V současné době se na moři nachází 8 lodí, které mají na palubě dohromady 6 362 cestujících. V sobotu měli být australští cestovatelé repatriováni z Uruguaye poté, co vystoupili z lodi Gref Mortimer, arktické výletní lodi, na které byly dvě třetiny lidí, včetně posádky pozitivní na COVID-19.

Brian Meier, cestující na Gref Mortimer, uvedl, že nejhorší byla každodenní nejistota. „Naše nálada byla jednou nahoře, podruhé dole, protože nám bylo řečeno, že nás budou informovat. A celý den nemáte žádné zprávy“, napsal pro The Guardian.

Ve středu byla podána skupinová žaloba na Costa Cruise Lines. Na palubě lodi Costa Luminosa zemřelo nejméně 7 lidí. V obžalobě je uvedeno, že plavba, která byla zahájena 5. března, neměla být nikdy uskutečněna kvůli obavám z možné nákazy.

Policie v Austrálii pro změnu zahájila vyšetřování společnosti Carnival Cruise Line Australia a zjišťuje, jestli si společnost byla vědoma rozsahu ohniska nemoci COVID-19 na jedné ze svých lodí Ruby Princess.

Společnost tvrdí, že nemoc nebyla na lodi detekována do doby, než zakotvila v Sydney 19. března. Ruby Princess se stala jedním z největších ohnisek onemocnění COVID-19 a má na svědomí asi třetinu úmrtí v Austrálii, uvedl The Guardian.

V Kalifornii dostala loď Celebrity Eclipse povolení vylodit více než 2 300 cestujících, poté co posádka přístav ujistila, že na lodi žádná nemoc není. Žena, která byla ihned po opuštění lodi hospitalizována, byla pozitivně testována na COVID-19.

David Nystrom, manžel hospitalizované ženy, sdělil místní televizi v San Diegu, že lékárna na lodi byla přeplněna lidmi už týden před vyloděním. „Moje žena měla veškeré příznaky týden před vyloděním, stejně jako mnoho dalších lidí,“ řekl Nystrom.

Carnival Corporation, která vlastní Costa Cruises, Holland America Line a Carnival Australia, poslala prohlášení The Guardian, ve kterém korporát uvedl, že ona i její dceřiné společnosti přijaly preventivní opatření.

„Máme pouze 7 lodí ze 105, které byly pozitivně testovány od prosince loňského roku. Na rozdíl od jiných jsme okamžitě podnikli kroky a pozastavili jsme plavby v Číně a v jiných částech Asie,“ napsal korporát.

Společnost Cruise Lines International Association (CLIA), která byla založena v roce 1975 a je největším světovým obchodním sdružením v odvětví výletních lodí, potvrdila údaje The Guardian o lodích, které jsou stále na moři. „Po vyhlášení pandemie Světovou zdravotnickou organizací (WHO) dobrovolně pozastavila provoz po celém světě,“ uvedl server.

James Walker, právník, který se specializuje na cestující na výletních lodích řekl, že plavební průmysl měl zasáhnout mnohem dříve. Podle Walkera byla ohniska viru SARS-CoV-2 zcela předvídatelná, vzhledem k tomu, že v tomto odvětví došlo k velmi malému státnímu dohledu. „Situace se zcela vymkla kontrole a vypadá to, že nikdo nemá plán,“ prohlásil.