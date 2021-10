Očkována proti covidu je už polovina světa

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vakcínou proti covidu-19 bylo po celém světě alespoň částečně naočkováno přes 3,84 miliardy lidí, což odpovídá přibližně 50 procentům světové populace. Uvádí to americký deník The New York Times (NYT), který shromažďuje statistiky o vakcinaci v jednotlivých zemích. Plně naočkovaných je podle něj 38 procent lidstva.