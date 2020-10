Osnovali únos guvernérky Michiganu: Podezřelým hrozí doživotí, jsou velmi nebezpeční

Podezřelí budou ve vězení čekat na rozhodnutí velké poroty, která určí, zda budou čelit federálním obviněním, jež by pro ně v případě uznání viny mohla skončit celoživotním vězením, napsala agentura Reuters.

Údajná hlava kriminálního plánu Adam Fox se dnes vzdal práva na kauci. Další podezřelý Ty Garbin pak podle soudkyně Sally Berensové nemůže být vyšetřován na svobodě, protože představuje riziko pro společnost. O setrvání zbylých třech podezřelým ve vazbě pak soudkyně rozhodla již v úterý.

Fox a Garbin patří ke skupině šesti jedinců, kteří podle federálních úřadů plánovali únos demokratky Whitmerové. Na tu opakovaně útočí prezident Donald Trump a některé krajně pravicové skupiny kvůli restrikcím, jež vyhlásila ve snaze zmírnit šíření koronaviru. Posledního z šesti federálně stíhaných Barryho Crofta nyní policie převáží před soud v Michiganu z jeho domovského státu Delaware.

One week after a plot to kidnap and murder me was revealed, the President renewed his attacks.



Words matter.



I am asking people of goodwill on both sides of the aisle — please, lower the heat of this dangerous rhetoric. https://t.co/Zdo1Qs4VWo