Pentagon zakázal armádě na 60 dní zahraniční přesuny

"Cílem je ujistit se, že nepřivezeme virus domů, že nenakazíme ostatní a nebudeme jej dál šířit v armádě," řekl Esper. Podle Reuters se jedná o zatím nejrazantnější opatření, které americká armáda kvůli globální pandemii přijala.

Spojené státy se v dohodě s afghánským povstaleckým hnutím Tálibán zavázaly, že sníží počet svých vojáků v Afghánistánu na 8600 do 135 dní po podpisu dohody, k němuž došlo minulý měsíc. Pokud Tálibán bude úmluvu dodržovat, vojska USA a jejich spojenců by měla zemi úplně opustit do 14 měsíců.

Americká armáda dnes také oznámila, že na všech svých zahraničních základnách kvůli nákaze zvyšuje zdravotnický stupeň pohotovosti, protože se stále nedaří zastavit růst počtu nakažených mezi vojáky. Pentagon dnes oznámil 53 nově infikovaných členů americké armády, čímž jejich celkový počet vystoupal na 227.

"Naše křivka (nově nakažených) se nenarovnává," uvedl brigádní generál Paul Friedrichs z amerického letectva. Nově podle něj nebudou na základnách povolena větší shromáždění a vojáci od sebe budou muset udržovat větší odstup.