Pitva potvrdila, že černoch Brooks zemřel po dvou střelách do zad

Brooks se dostal do potyčky s policisty poté, co usnul v autě u restaurace rychlého občerstvení a následně neprošel dechovou zkouškou na alkohol. Když se jej snažil příslušník pořádkových složek zatknout, strhla se šarvátka, při níž Brooks zřejmě jednomu z policistů vzal jeho taser a dal se na útěk. V jednu chvíli pak paralyzérem namířil na jednoho z policistů. O okamžik později se podle dostupných videí z incidentu ozvaly tři výstřely, po nichž se Brooks skácel k zemi. Po převozu do nemocnice zemřel.

zdroj: YouTube

Policista Garrett Rolfe, který na podezřelého střílel, byl propuštěn z policejního sboru, zatímco jeho kolega byl přeložen mimo práci v terénu. Kvůli kauze rezignovala šéfka atlantské policie Erika Shieldsová. Místní prokuratura uvedla, že by se do poloviny tohoto týdne měla rozhodnout, zda v případu vznese obvinění. "(Oběť) nepředstavovala pro nikoho žádnou hrozbu, a tak se zdá přehnané, že se situace vyhrotila a skončila smrtí," řekl místní státní zástupce Paul Howard.

V Atlantě v reakci na incident propukly násilné protesty, při nichž někteří z účastníků zapálili restauraci, před níž Brooks zemřel, a také blokovali místní dálnici. V neděli večer místního času (dnes ráno SELČ) se shromáždily pořádkové síly před nedalekou policejní stanicí, ke které se blížily stovky demonstrantů. Účastníci protestu však skandovali "toto nejsou nepokoje" a nesli balíky lahví s vodou na znamení svých pokojných úmyslů.

Podle místního serveru ACJ byly protesty v noci na dnešek převážně klidné, policie pouze rozehnala pepřovým sprejem skupinku demonstrantů na jedné z místních dálnic.

Brooksova smrt v USA posílila debaty o policejních reformách, které zažehlo již Floydovo úmrtí. Na dnešní den jsou v Atlantě plánované pochody organizované skupinami bojujícími za ochranu občanských práv. Sejít by se měl poprvé po pauze způsobené koronavirem zastupitelský sbor státu Georgie a diskutovat o návrhu nového diskriminačního zákona.