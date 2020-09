Počet mrtvých s koronavirem v USA přesáhl 200.000

Spojené státy jsou co do počtu absolutního počtu nakažených i mrtvých nejvíce zasaženou zemí světa. Koronavirem se tam do nynějška infikovalo 6,86 milionu lidí, z nich 200.005 zemřelo. Agentura AP ovšem upozorňuje, že smrtelná bilance v USA bude ve skutečnosti mnohem vyšší, protože mnoho úmrtí způsobených covidem-19 bylo připsáno jiným příčinám, a to zejména v rané fázi pandemie, kdy testování nebylo tak rozšířené.

Ve Spojených státech žije méně než pět procent celosvětové populace, připadá na ně ovšem více než dvacet procent případů úmrtí lidí s covidem-19. Jen v pěti zemích světa - Peru, Bolívii, Chile, Španělsku a Brazílii, připadá více mrtvých s covidem-19 na 100.000 obyvatel než v USA. Celosvětová smrtelná bilance se blíží 966.000.

Republikánský prezident Donald Trump zprvu hrozbu infekce bagatelizoval, dlouho například odmítal nosit roušku. Dnes ve virtuálním projevu před Valným shromážděním OSN řekl, že 75 let po konci druhé světové války se svět znovu pustil do globálního boje, a to s onemocněním covid-19.