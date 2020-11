Politico: Trump bezprecedentně blokuje Bidenův tým, image USA ve světě trpí

Současnou situací také podle řady bývalých vládních činitelů trpí obraz USA ve světě, protože země pokládaná často za model demokracie působí chaoticky a zranitelně, píše Politico.

Trump zatím nezavolal zvolenému prezidentovi Bidenovi, nekomunikují ani jejich kampaně. Bílý dům ani federální ministerstva a agentury s týmem demokrata zatím nijak nespolupracují. První dáma Melania dosud nepozvala Jill Bidenovou do Bílého domu na čaj.

Předání moci v USA je léty prověřený a poměrně jasně daný proces, který ovšem závisí na základním předpokladu, jenž byl dosud pokládán za samozřejmý - odchozí prezident musí uznat svou prohru a svého nástupce. To však Trump odmítá s odvoláním na dosud neprokázaná tvrzení o rozsáhlých volebních podvodech, které podle něj pomohly demokratům.

Trumpem jmenovaná šéfka Správy obecných služeb (GSA) Emily Murphyová vzhledem k situaci stále odmítá označit Bidena za vítěze voleb, čímž jeho týmu odpírá finance i přístup do úřadů, kde by se budoucí vládní činitelé mohli začít připravovat na převzetí agendy. Pracovníci nastupující Bidenovy administrativy zatím ani neprocházejí nutnými bezpečnostními prověrkami.

Takový stav by přitom podle Politico mohl trvat až do prosince, kdy musí státy oficiálně zaslat Kongresu finální součet hlasů. Podle některých republikánů blízkých Trumpovu týmu bude prezident do té doby trvat na tom, že demokraté letošní volby "ukradli".

Nynější situace přitom nemá obdoby nejméně od roku 1963, kdy byl moderní způsob předání vlády stanoven federálním zákonem. V roce 2000 se sice čekalo několik týdnů na konečný výsledek voleb a nakonec zasáhl nejvyšší soud, oba tehdejší kandidáti George Bush mladší a Al Gore však v mezidobí alespoň dostávali nejnovější informace od zpravodajských agentur, aby byli v případě zvolení připraveni. Trumpova administrativa však s Bidenem nespolupracuje ani tímto způsobem.

Podle historika specializujícího se na americké prezidenty Michaela Beschlosse se v minulosti již stalo, že některé odcházející hlavy státu nebyly spokojeny se svou prohrou. Otcové zakladatelé americké unie však podle něj "ani ve svých nejdivočejších snech" nepředpokládali, že by některý prezident odmítl uznat svou prohru a že by nechtěl opustit funkci.

Podle některých Trumpových spojenců není ani jisté, zda nynější prezident přijde na inauguraci svého oponenta, která se bude konat 20. ledna. Stal by se tak teprve čtvrtým prezidentem v historii, který by tak dobrovolně učinil. Naposledy se takto zachoval Andrew Jackson, který z Bílého domu odešel v roce 1837, uvedl historik Thomas Balcerski. "V moderní době to nemá obdoby. Prezidentu Trumpovi se zase jednou podařilo zpolitizovat aspekt demokratického vládnutí, který by měl být nepolitický," dodal.

Experti přitom varují, že nespolupráce může mít i praktické dopady. Komise vyšetřující teroristické útoky z 11. září 2001 v New Yorku uvedla, že právě přechod od jedné administrativy k druhé krátce před útokem vedl k nedostatečnému sdílení informací mezi vládními agenturami a k jejich neschopnosti incidentu zabránit.

Biden rovněž v pondělí Trumpovu týmu vzkázal, že pokud nebudou oba tábory spolupracovat při boji s pandemií, zemře zbytečně mnoho lidí. "To hlavní je, že naši nepřátelé nahlížejí na období přechodu mezi administrativami jako na okamžik politické slabosti, který se budou snažit zneužít, pokud to bude možné," řekl bývalý ministr vnitřní bezpečnosti ve vládě George Bushe mladšího Michael Chertoff.