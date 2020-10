Trump bojující s covidem ještě nemá vyhráno, na novém videu vypadá unaveně

Server Axios se zároveň pozastavuje nad poněkud rozporuplnými informacemi, které v sobotu přicházely od oficiálních zdrojů na téma prezidentova zdravotního stavu.

"Uvidíme, co se bude dít v několika příštích dnech," řekl unaveně působící Trump na videu pořízeném v pracovně, kde seděl za stolem, oblečený v saku a košili bez kravaty. Čtyřiasedmdesátiletý šéf Bílého domu je ve vojenském zdravotnickém centru Waltera Reeda v Marylandu od sobotního rána SELČ.

Jeho ošetřující lékař Sean Conley v sobotu informoval, že prezident je bez horečky a nepotřebuje kyslíkovou léčbu. Na tom se nic nezměnilo ani do pozdního večera místního času (nad ránem SELČ), kdy Conley v prohlášení uvedl, že většinu odpoledne prezident pracoval a ve svém nemocničním apartmá se pohyboval bez problémů. Lékařský tým je podle něho nadále "opatrně optimistický".

"Myslím, že se brzy vrátím," řekl Trump, který se koronavirem nakazil jen něco přes měsíc před prezidentskými volbami. V nich se utká s bývalým demokratickým viceprezidentem Joem Bidenem.

"Je to něco, co se stalo milionům lidí na světě," řekl Trump o svém onemocnění. "A já bojuju i za ně, nejen za lidi ve Spojených státech, abychom tento koronavirus, nebo jak mu chcete říkat, porazili," řekl Trump, který koronavirus někdy nazývá "čínským virem" kvůli tomu, že nákaza se začátkem letošního roku rozšířila z Číny.

Uvedl, že měl možnost zůstat v Bílém domě, ale nesměl by prý ani chodit do Oválné pracovny, s nikým se stýkat, s nikým mluvit. "To nemůžu ... Jako vůdce se musíte postavit problémům," řekl. Dodal, že dobře se vede i jeho manželce Melanii, která se koronavirem nakazila také. Bílý dům posléze zveřejnil dvě fotografie z nemocničního prezidentského apartmá, na kterých hlava státu nahlíží do dokumentů, rovněž bez obličejové roušky.

More White House press office photos released just now... pic.twitter.com/ECiLwXfiL6 — Eric Lipton (@EricLiptonNYT) October 4, 2020

Média v souvislosti se zdravotním stavem prezidenta během soboty dostávala řadu různých informací a agentura AP dokonce vývoj hodnotila jako "smršť zmatečných a protichůdných" tvrzení. Zatímco lékař Conley na tiskové konferenci prezentoval optimistický obrázek situace, personální šéf Bílého domu Mark Meadows mimo záběry televizních kamer přišel s odlišným hodnocením. "Prezidentovy základní tělesné údaje byly v posledních 24 hodinách velmi znepokojivé a příštích 48 hodin bude klíčových ve smyslu jeho péče," citoval jej deník The New York Times.

Zároveň po tiskové konferenci Conleyho vyvstaly nejasnosti okolo sledu událostí ve vývoji Trumpovy infekce, načež od lékaře přišlo upřesňující prohlášení. "A výsledek? Hluboká nejistota mezi Američany ohledně toho, komu a čemu mají věřit, pokud jde o zdraví lídra země v ošemetném okamžiku amerických dějin," dodává AP.

Conley attempting to cleanup the timeline. pic.twitter.com/sc78XMxAz1 — Maggie Haberman (@maggieNYT) October 3, 2020

Zároveň stále není jasné, kdy přesně a od koho se Trump koronavirem nakazil. Jisté však je, že nejvyšší patra americké politiky se stala ohniskem infekce. Seznam nakažených dál narůstal i v sobotu, kdy pozitivní test oznámil i republikánský politik Chris Christie, který Trumpovi pomáhal s přípravou na televizní debatu s Bidenem. Pozitivní test na virus SARS-CoV-2 měl podle amerických médií i prezidentův osobní asistent Nicholas Luna.