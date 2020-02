Proces s Trumpem je téměř u konce. Prezidenta zřejmě osvobodí

Televize CNN a list The New York Times (NYT) zároveň vyslovily obavu, že by nyní již téměř jisté osvobození Trumpa mohlo prezidenta pobídnout k posilování osobní moci a snaze obcházet ústavní omezení. Brzký konec procesu naopak uvítala televize Fox News, jejíž hlavní komentátor Sean Hannity jej označil za "nejtrapnější chybu demokratů všech dob".

Podle The Washington Post proces zřejmě skončí i přesto, že demokraté přesvědčili některé senátory o tom, že Trump skutečně zneužil svoje postavení. Loni se totiž podle žaloby demokratů snažil přimět ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Kyjev vyšetřoval kvůli podezření z korupce při podnikání na Ukrajině Huntera Bidena, syna Joea Bidena. Joe Biden má přitom velké šance stát se Trumpovým soupeřem v letošních prezidentských volbách. Republikánští senátoři se však přesto nedomnívali, že Trump tímto činem porušil ústavu a měl by proto být odvolán.

Podle televize CNN, jež celou aféru nazývá "národní noční můrou", sice proces téměř jistě tuto středu skončí Trumpovým osvobozením, nicméně takzvaná ukrajinská kauza bude v americké společnosti ještě dlouho doznívat. Ačkoliv Trump nebude sesazen z funkce, existuje podle CNN řada přesvědčivých důkazů, že se nevhodného chování skutečně dopustil. Kauza proto bude nabývat na politické význačnosti a bude pro americkou stranickou politiku stále více zničující.

Podobný názor zaujímá i NYT, pro nějž je vývoj v posledním týdnu znamením toho, že Trump Senát již téměř kompletně kontroluje. I umírnění republikánští senátoři totiž nakonec po nejistém týdnu hlasovali tak, aby proces s Trumpem co nejdříve ukončili. Podle NYT tím naznačili, že proti němu nechtějí vystupovat a svůj politický úspěch do budoucna považují za pevně svázaný s Trumpovým. Demokraté, kteří se již dříve báli rostoucího prezidentova vlivu, se tak nyní podle NYT nemohou spoléhat na to, že by se Senát snažil stát Trumpovi jakkoliv v cestě.

Sean Hannity z Fox News naopak zaútočil kvůli ústavní žalobě na demokraty: "Toto je ve skutečnosti smutná a nebezpečná kapitola historie naší země, kterou právě uzavíráme," prohlásil. "(Demokraté) selhali ve svém posledním pokusu o státní převrat. (...) Jejich nenávist vůči prezidentu Trumpovi očividně překonala jejich touhu udělat cokoliv pro americký lid," dodal.

"Děkujeme, že jste se postavili proti hněvem poháněnému honu na čarodějnice. Děkujeme, že jste se postavili za naši ústavu," prohlásil Hannity směrem k republikánskému senátorovi Lamarovi Alexanderovi a jeho kolegyni Lise Murkowskiové, jejichž hlasy byly pro rozhodnutí nepředvolat další svědky v procesu rozhodující.

Zatímco CNN, stejně jako NYT jsou k Trumpovi spíše kritické, televize Fox News dlouhodobě republikány a Trumpa prakticky bez výhrad podporuje.

Závěrečné hlasování o ústavní žalobě na Trumpa se uskuteční v Senátu ve středu. Vzhledem k poslednímu vývoji se všechna americká média shodují, že horní komora Kongresu Trumpa osvobodí.