Republikáni zahájili sjezd strašením Bidenem. Překrucovali jeho slova, píše AP

Ve snaze oslovit větší počet lidí než běžnou základnu republikáni mezi první řečníky zařadili nebělochy, například jediného černošského senátora své strany Tima Scotta z Jižní Karolíny, nebo někdejší velvyslankyni při OSN a dceru indických přistěhovalců Nikki Haleyovou, napsala agentura AP.

"Byla jsem dívka hnědé pleti ve světě černých a bílých," řekla Haleyová s tím, že zažila diskriminaci, avšak odmítá názor, že Amerika je rasistická. "Samozřejmě si uvědomujeme cenu života každého černocha," řekla na podporu hnutí Na životech černochů záleží.

zdroj: YouTube

Většina projevů, které první sjezdový den zazněly, se ale soustředila na Trumpova soupeře ve volbách demokrata Joea Bidena. Podle chmurných předpovědí řečníků vyvolá Bidenovo zvolení v násilí v amerických městech a přelije se na předměstí, což patří k tvrzení Trumpovy předvolební kampaně.

Ve snaze najít chytlavý slogan Trupův tým střídal taktiku i témata - optimismus čišící z budoucích republikánských nadějí, Bidena coby socialistu a krajně levicového demokrata, byť má někdejší viceprezident pověst umírněného politika, či lidské příběhy ze života nynějšího čtyřiasedmdesátiletého vládce Bílého domu.

Trump a další celý večer překrucovali Bidenův program, lživě mu připisovali plány na snížení financí pro policii, zákaz těžby ropy frakováním, převzetí zdravotní péče, otevření hranic a zvýšení daní většině občanů, poznamenává AP. Umírněnému demokratovi, který v primárních volbách odmítl nejliberálnější názory některých svých spolustraníků, se republikáni snažili dát nálepku levičáka.

První sjezdový den odpovídal naléhavosti reorganizovat volební boj, v němž Trump nyní, deset týdnů před volbami, prohrává. Mezi dnešními řečníky sjezdu bude Trumpova žena Melania, která promluví z Bílého domu.

Biden a senátorka Kamala Harrisová, která za demokraty kandiduje na funkci viceprezidentky, se tento týden drží spíše v pozadí. V pondělním tweetu Biden požádal stoupence, aby zůstali pozorní.

Důraz na různorodost svědčí o tom, do jaké míry si je Trump vědom, že musí usilovat o podporu nad rámec své tradiční a většinově bělošské základny, soudí AP. Z průzkumů vyplývá, že černoši zůstávají většinou k Trumpovu výkonu ve funkci kritičtí. Podle Gallupova ústavu ho kladně hodnotí jeden z deseti dotázaných voličů černé pleti. Mezi černošskými účastníky pondělního večera byla i někdejší hvězda amerického fotbalu Herschel Walker, který prezidenta bránil před těmi, kdo ho považují za rasistu. "Bolí mne, když slyším ty hrozné nadávky, jakými lidé Donalda častují. Nejhorší z nich je, že je rasista. Považuji to za osobní urážku, když si lidé myslí, že bych se mohl 37 let přátelit s rasistou," řekl.

Trumpův instinkt ale stále směřuje k podpoře skalních stoupenců, což ukázalo i vystoupení Marka a Patricie McCloskeyových, kteří čelí obžalobě za to, že mířili u svého domu zbraněmi na účastníky protestu pořádaného v rámci hnutí Na životech černochů záleží. "Může se to stát i vám, obviňují nás ze zločinu za to, že jsme se odvážili chránit svůj domov," řekli manželé. Téma práva na vlastní obranu neopomněl ani člen sněmovny Matt Gaetz z Floridy. Demokraté "vás odzbrojí, vyprázdní věznice, zavřou vás v domech a nechají ve vašem sousedství žít MS-13," řekl s poukazem na zločinecký gang pocházející z Los Angeles.

Úspěch Trumpovy kampaně podle AP může záviset na tom, jak se podaří voliče přesvědčit, že Amerika na správné cestě, byť covidu-19 podlehlo přes 177.000 Američanů a pandemie připravila o práci miliony lidí. Amerikou vládne deset týdnů před volbami spíše pesimismus. V dobrou budoucnost věří podle průzkumu AP jenom 23 procent lidí.

Trumpovi stoupenci brání prezidentovu reakci na pandemii a vykreslují ho jako citlivého člověka. Mezi ty, kdo měli pomoci ocenit jeho postup proti koronaviru, byli přizváni bývalý pacient a podnikatel z Montany i zdravotnice z Virginie. "Jako zdravotnický profesionál mohu bez váhání říci, že rychlá akce a rozhodování Donalda Trumpa zachránilo během pandemie tisíce životů," prohlásila Amy Fordová.