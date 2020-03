Sanders má dvojníka, zastává stejné politické názory jako kandidát na prezidenta

Ale po celá léta si jej lidé pletou s jedním z nejznámějších amerických politiků, třeba ve frontě v bance nebo na trhu. Občas dokonce musí přísahat, že není senátor Sanders. Aby nedocházelo k mýlce, před prezidentskými volbami v roce 2016 mu dcera vyzdobila bílou mikinu nápisem "Nejsem Bernie" vyvedeným modrými a červenými písmeny.

Hudebník si ale na podobu s politikem nestěžuje. "Jsem Bernieho příznivcem. Líbí se mi směr, jakým chce, aby se věci ubíraly," řekl AFP Jeff Jones na jednom shromáždění Sandersovy nynější kampaně za demokratickou nominaci v Santa Aně, ležící asi 70 kilometrů na sever od Los Angeles.

"Je velmi dobrý, má vždy stejnou motivaci," usmívá se sedmdesátník, když zaslechne, jak dav povzbuzuje svého kandidáta. "Jsem rád, že má stále energii," říká s tím, že byl "trochu vyděšený", když se dozvěděl, že Sanders byl loni hospitalizován po infarktu.

Jeff Jones se zapřísahá, že se nijak nesnaží, aby se Sandersovi podobal, je to podle něj náhodné dílo přírody, píše server msn.com. A také této podobnosti nechce využívat. ""Odmítl jsem nabídky hrát Bernieho, fotit. Muselo by to posloužit Bernieho zájmům, jinak s tím nechci nic mít," vysvětluje.

Aby politikovi neuškodil, Jones se snaží vyvarovat toho, aby se příliš často nevyskytoval na volebních akcích, i kvůli obavám, že by mohl vyvolat bezpečnostní poplach. Od minulých primárek v roce 2016, podle něj velmi vypjatých kvůli Sandersově soupeřce Hillary Clintonové, byl jen na čtyřech či pěti shromážděních.

Proto ani nechtěl osobně zajít do volební místnosti; volební zákon v Kalifornii mu umožňuje poslat hlas poštou.