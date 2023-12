Biden u senátorů nepochodil. Ukrajina zatím nedostane další americké peníze

Z balíčku mělo jít 61 miliard dolarů na pomoc Ukrajině ve válce se sousedním Ruskem a přes 14 miliard dolarů do Izraele, který se po říjnovém útoku snaží zúčtovat s teroristickým hnutím Hamás. Další prostředky měl obdržet například Tchaj-wan. Celková výše pomoci překračovala 110 miliard dolarů.

Senátní návrh podpořilo jen 49 ze stovky senátorů, přičemž pro zahájení debaty byla nutná podpora šesti desítek zákonodárců. Kromě všech republikánů hlasoval proti také někdejší prezidentský kandidát Bernie Sanders, který je dlouhodobě kritikem izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, informovala BBC.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý na poslední chvíli zrušil plánovaný projev před americkým Senátem, v němž měl informovat o současné situaci na Ukrajině. Oznámil to lídr demokratů v Senátu Chuck Schumer.

Lídr napadené východoevropské země měl k senátorům promluvit prostřednictvím videa během neveřejného jednání komory. Bílý dům v pondělí varoval, že válečné úsilí Kyjeva proti ruské invazi se může zastavit bez další americké vojenské a ekonomické pomoci. Americký prezident Joe Biden proto navrhl zmíněný balíček.

Zelenskyj minulý týden prohlásil v rozhovoru pro AP, že válka na Ukrajině je v nové fázi. Podotkl také, že je spokojený s tím, že ukrajinská vojska neustupují. "Ale ztrácíme lidi, s tím nejsem spokojen. Nedostali jsme zbraně, jaké jsme chtěli, s tím také nemůžu být spokojen. Zároveň si nemůžu moc stěžovat," pokračoval.

Na Spojené státy americké chtěl apelovat především v tom směru, aby poskytly výhodné půjčky a licence k výrobě amerických zbraní. "Dejte nám tyto příležitosti a my budeme vyrábět. Ať to zabere času, kolik chce, uděláme to," prohlásil.