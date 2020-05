Šéf centrální banky varuje před dlouhodobějším útlumem ekonomiky USA

Dosavadní reakci Spojených států označil Powell za rychlou a energickou. "Mohlo by však určitou dobu trvat, než oživení nabere tempo," dodal. "Dodatečná rozpočtová podpora by mohla být nákladná, ale vyplatí se, pokud pomůže odvrátit dlouhodobé ekonomické škody a zajistí nám silnější oživení," upozornil.

Americký Kongres již na boj s ekonomickými dopady koronavirové krize uvolnil téměř tři biliony dolarů (téměř 76 bilionů Kč). Demokraté ve Sněmovně reprezentantů v úterý představili návrh dalšího balíku opatření v hodnotě kolem tří bilionů dolarů. Republikáni však chtějí nejprve zhodnotit účinnost dřívějších kroků.

Powell dnes slíbil, že Fed bude v boji proti ekonomickým dopadům koronaviru i nadále naplno využívat své nástroje. Nenaznačil, jaké konkrétní kroky by centrální banka mohla v nejbližší době podniknout. Upozornil nicméně, že Fed neuvažuje o snížení svých úrokových sazeb do záporného pásma. Základní úroková sazba Fedu se nyní nachází v rozpětí nula až 0,25 procenta. K jejímu snížení do záporného pásma opakovaně vyzývá americký prezident Donald Trump.

Ve Spojených státech v dubnu v důsledku koronavirové krize zaniklo rekordních 20,5 milionu pracovních míst. Míra nezaměstnanosti se více než ztrojnásobila na 14,7 procenta z březnových 4,4 procenta. Dostala se tak na nejvyšší úroveň od velké hospodářské krize ve 30. letech minulého století. Někteří analytici předpokládají, že ekonomika USA by ve druhém čtvrtletí mohla klesnout až o 40 procent.

"Bude určitou dobu trvat, než se dostaneme zpátky tam, kde jsme byli (před příchodem koronavirové krize)," uvedl Powell. "Je tu rostoucí pocit, že oživení by mohlo být pomalejší, než bychom si přáli," dodal. Americké akciové indexy Dow Jones a S&P 500 po varování šéfa Fedu ohledně vývoje ekonomiky oslabovaly.