Trump čelí s koronavirem nejtěžší zkoušce svého prezidentství. Jeho kroky vyvolávají pochyby

Kroky amerického prezidenta tváří v tvář nevídané epidemii vyvolávají kritiku a pochyby i mezi republikány a některými činiteli v Bílém domě, píše AFP. Republikánský guvernér státu Maryland Larry Hogan například po krizové schůzce v Bílém domě prohlásil, že Trumpovy výroky si "někdy odporují s informacemi, které dostáváme od zbytku administrativy".

Podle WP si přitom vláda protiřečila od konce ledna už nejméně ve 14 případech. Trump například dříve tvrdil, že koronavirus z USA zmizí v dubnu díky teplejšímu počasí. Ředitel Centra pro kontrolu nemocí (CDC) Robert Redfield pak o tři dny později prohlásil, že nákaza v zemi zřejmě zůstane až do příštího roku.

Prezident rovněž koncem února Američany vyzval, aby na koronavirus "nahlíželi stejně jako na chřipku". O týden později pak vysoce postavený činitel Národního ústavu zdraví (NIH) prohlásil, že na novou nákazu umírá několikanásobně více lidí než na chřipku. Trump následně v rozhovoru s televizí Fox News uvedl, že má "tušení", že údaj o 3,4 procent nakažených, kteří nákaze koronavirem podlehnou, udávaný Světovou zdravotnickou organizací (WHO), je nadsazený.

Trump rovněž pronesl později rozporované výroky ohledně dostupnosti testů na koronavirus či času, kdy by mohla být k dispozici účinná vakcína pro většinovou populaci. Podle pozorovatelů přitom není jasné, zda se Trump snaží situaci zlehčovat, aby nevzbuzoval mezi obyvateli paniku, či zda se nesnaží pouze uklidnit finanční trhy.

Editor serveru BBC pro Severní Ameriku Jon Sopel poznamenává, že stav amerických akciových trhů je pro prezidenta téměř posedlostí, protože vychází z předpokladu, že jejich růst mu zajistí znovuzvolení v listopadových volbách. O úspěších indexů Dow Jones a Standard & Poor's 500 na twitteru od začátku svého prezidentství informoval 280krát.

Wrote this yesterday. But Today Health Secretary underlines my central argument. Says he doesn’t know many #Coronavirus tests have been done cos work is now done by private labs and there is no collation. The US has a health sector. Not a health service. https://t.co/hzfRmSKlBX