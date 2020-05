Trump obvinil Obamu z "největšího zločinu v dějinách USA", detaily ale odmítl říct

Trump dlouhodobě prohlašuje, že Obama stojí za vyšetřováním jeho prezidentské kampaně kvůli možné spolupráci s Ruskem a že se snaží podkopat jeho vládu.

Trump s nejnovějšími útoky na Obamu začal poté, co na veřejnost unikla nahrávka soukromého telefonátu bývalého prezidenta s členy jeho někdejší vlády. V rozhovoru podle serveru Yahoo News Obama mluvil o obavách z ohrožení právního státu v USA. Reakci Trumpovy administrativy na pandemii nemoci covid-19 také Obama označil za "absolutní chaotickou katastrofu". Telefonát se uskutečnil krátce poté, co ministerstvo spravedlnosti učinilo kontroverzní rozhodnutí ukončit stíhání někdejšího Trumpova poradce Michaela Flynna.

Flynn se v roce 2017 přiznal, že podával lživé informace vyšetřovatelům z Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) o svých kontaktech s ruským velvyslancem v USA Sergejem Kisljakem. Bývalý poradce následně s FBI spolupracoval, později ale začal svůj názor měnit. Jeho právníci u soudu prosazovali, aby kauzu smetl ze stolu.

Trump od Obamova pátečního telefonátu bývalého prezidenta opakovaně napadá na twitteru, píše server The Hill. Trump tvrdí, že právě Obama stojí za vyšetřováním ruského vlivu na prezidentské volby v roce 2016, které zasáhlo i Trumpovu kampaň. Zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller ale nezjistil, že by nějaký Američan s Moskvou záměrně spolupracoval. Kauzu Obamových údajných zásahů označuje Trump za Obamagate po vzoru aféry Watergate, kvůli které v roce 1974 rezignoval tehdejší republikánský prezident Richard Nixon.

Because it was OBAMAGATE, and he and Sleepy Joe led the charge. The most corrupt administration in U.S. history! https://t.co/PTzFvvITh3 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 11, 2020

Po víkendových výpadech na twitteru Trump v neděli prohlásil, že Obama spáchal ten největší zločin v americké historii. V pondělí se na upřesnění zločinu zeptal prezidenta novinář deníku The Washington Post. "Z jakého zločinu přesně prezidenta Obamu obviňujete a myslíte si, že ministerstvo spravedlnosti by ho mělo stíhat?" zeptal se Trumpa novinář.

zdroj: YouTube

"Obamagate," odpověděl nynější šéf Bílého domu. "Už to pokračuje dlouho. Je to hanba, co se stalo. A když se podíváte na to, co se děje, když se podíváte na všechny ty informace, které jsou zveřejňovány, což je podle mě jen začátek, staly se strašné věci," řekl Trump.

Novinář od Trumpa následně žádal upřesnění zločinů, kterých se Obama podle prezidenta dopustil. "Vy víte, co je to za zločin. Každému je ten zločin jasný. Stačí jen číst noviny, tedy s výjimkou vašich," řekl Trump. "V příštích týdnech uvidíte, co se stane," dodal.