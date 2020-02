"Demokratická volební shromáždění jsou absolutním fiaskem. Nic nefunguje, stejně jako když řídili zemi," napsal Trump na twitteru.

"Jediný člověk, který může tvrdit, že včera zaznamenal v Iowě velké vítězství, je Trump," pokračoval prezident. V republikánských volebních shromážděních v Iowě Trump přesvědčivě zvítězil a získal všech 38 republikánských delegátů pro letní nominační sjezd strany.

The Democrat Caucus is an unmitigated disaster. Nothing works, just like they ran the Country. Remember the 5 Billion Dollar Obamacare Website, that should have cost 2% of that. The only person that can claim a very big victory in Iowa last night is “Trump”.