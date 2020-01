Trump sesazen nebude? Impeachment v troskách, klíčový senátor nechce svědky

Hlasování o svědcích se očekává dnes. Zamítnutí svědků může podle agentury AP umožnit rychlý konec jednání o ústavní žalobě na Trumpa. Prezident jí čelí za zneužití funkce a obstrukce vůči Kongresu.

Alexander řekl, že nejsou potřeba další informace k prokázání faktu, že Trump nespáchal čin, za nějž byl měl být z funkce sesazen.

The fix is in.

No witnesses.



The rest of this should be as easy as getting an all white jury to spring a Mississippi Klansman in 1965.https://t.co/2oDVcGZ2ZC