Trump stupňuje útoky proti demokratům, Schiffa viní z velezrady

Schiff minulý týden z titulu své funkce seznámil poslance a prostřednictvím televizních kamer i veřejnost s předpisem telefonátu mezi Trumpem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Prezident USA Donald Trump v něm žádal prošetření nátlaku, jímž v roce 2016 tehdejší viceprezident a nynější Trumpův volební sok Joe Biden údajně intervenoval ve prospěch svého syna, vyšetřovaného v Kyjevě pro podezření z korupce.

Trump Schiffa obvinil, že citace z telefonátu zkreslil a vytrhl ze souvislostí. "Poslanec Adam Schiff si zločinně vymyslel vylhané a příšerné prohlášení a předstíral, že je moje, že jde o důležitou součást mého telefonátu s ukrajinským prezidentem. Přečetl to nahlas Kongresu a americkému lidu. Nemá to ŽÁDNÝ vztah k tomu, co jsem v rozhovoru řekl. Uvěznit pro velezradu?" napsal prezident na twitteru. Podle agentury AP Schiff ve své informaci poslancům Trumpa parodoval.

Rep. Adam Schiff illegally made up a FAKE & terrible statement, pretended it to be mine as the most important part of my call to the Ukrainian President, and read it aloud to Congress and the American people. It bore NO relationship to what I said on the call. Arrest for Treason?